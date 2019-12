Fin

octobre 2019, la République Populaire de Chine annonce la commercialisation de

la 5G, initialement prévue pour 2020 et rejoint la Corée du Sud, qui revendique

déjà plus d’un million d’utilisateurs[i],

mais également les États-Unis[ii]

sur fond de guerre commerciale entre les deux pays depuis 2018. Guerre qui prit

une autre dimension avec, au début de 2019, des accusations d’espionnage de la

part des États-Unis envers Huawei, qui est frappé d’un interdit par Washington

depuis le 15 mai 2019. Dans la foulée, Trump exhorte ses alliés européens de

faire de même, ce qui risque de retarder l’entrée de l’Union européenne (UE)

dans la 5G malgré l’existence de fournisseurs européens d’équipements 5G mais

ne sait l’Europe ne sait pas se décider. À travers cet article nous tenterons

de mettre en lumière les enjeux et les difficultés que fait face l’Europe dans

la course à la 5G.

1. La 5G : définition, utilisations et enjeux

La 5G est la cinquième génération de réseau mobile, constituée d’une constellation de différentes technologies[iii] au débit 100 fois plus rapide que l’actuelle 4G[iv] (ou 600x plus rapide)[v] et est 10 fois plus rapide que la fibre Google[vi]. Cette technologie vise « la société du Giga bits » où les réseaux peuvent permettre le téléchargement d’un Giga de données par seconde[vii] en diminuant donc la latence, soit le temps de réponse entre deux appareils connectés, c’est-à-dire qu’on augmente l’instantanéité[viii]. En plus de gagner en rapidité dans la transmission de très grandes quantités de données[ix], la 5G permettra de voir augmenter le nombre d’appareils connectés au même moment sans créer de ralentissement sur les réseaux[x]. Afin de mettre sur pied cette nouvelle génération de connexion, on doit utiliser une bande de fréquences beaucoup plus élevées (26 Gigahertz) mais cela implique des ondes plus courtes, qui traversent plus difficilement les murs, et par conséquent demande une multiplication des antennes[xi].

Cette

nouvelle technologie est attendue dans un nombre relatif large de secteurs à la

liste non exhaustive et qui ne cessera d’augmenter dans le futur: les

transports avec les véhicules autonomes[xii]

et des systèmes intelligents coopératifs[xiii],

la santé avec des appareils médicaux pour opérer[xiv]

ou surveiller[xv]

dans le cadre de la télémédecine[xvi]

mais également les compteurs électriques intelligents[xvii],

la finance[xviii]

les nouvelles technologies multimédias en elles-mêmes comme la réalité mixte et

la diffusion de vidéo en streaming, sans oublier l’intelligence artificielle[xix]

Le

développement de la 5G s’accompagne également d’enjeux de différentes natures :

économico-commerciaux, sécuritaires ainsi qu’environnementaux et sanitaires.

Pour le premier type d’enjeux le marché des biens et services

pour la 5G en Europe devrait rapporter chaque année 113 milliards d’euros et

créer 2,3 millions d’emplois[xx]

au niveau mondial, d’ici 2025, le réseau 5G pourrait générer des revenus d’une

valeur de 225 milliards d’euros.[xxi]

Pour

le second type d’enjeux, la 5G implique une plus grande exposition aux attaques

informatiques (lacunes de développement des softwares, réseau plus sensible)

ainsi qu’une plus grande dépendance des équipementiers, surtout s’ils sont liés

avec un gouvernement[xxii]

mais également au niveau judiciaire et policier: selon un rapport de Gilles de

Kerchove, coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, la 5G

mettrait en difficulté l’écoute légale, à cause du « chiffrage des

communications (…) [et] de l’architecture virtuelle et fragmentée de la

5G »[xxiii].

Pour

le troisième type d’enjeux, se pose la question du coût environnemental du

déploiement infrastructurel de la 5G comme le besoin de métaux lourds pour la

fabrication des antennes ou de l’énergie à produire pour alimenter cette 5G[xxiv]

et pour le quatrième type, on s’interroge sur les effets des ondes sur la santé:

le principal effet des ondes est de nature thermique, mais il y a des

suspicions sur d’autres plans comme la nature potentiellement cancérigène des

ondes ou encore leur capacité à altérer l’ADN[xxv].

Ces deux enjeux ne seront plus abordés par la suite, nous préférons nous

concentrer sur les deux premiers.

2. Reproches sur fond de guerre commerciale sino-américaine

La guerre commerciale

remonte à mars 2018 quand Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de

douane sur l’acier et l’aluminium, à la suite d’accusations de vol de ses

secrets commerciaux y compris les logiciels, brevets et autres technologies. La

Chine n’est pas en reste et réplique de la même manière sur des produits

américains[xxvi].

Depuis lors, les deux pays se livrent une bataille d’amendes et de droits à

l’importation et ce malgré plusieurs tentatives d’y mettre fin cependant la

guerre prit une autre tournure avec les accusations d’espionnage à propos

d’Huawei début de 2019.

En plus des métaux et de

toute une série de biens, Washington s’en prend à Huawei en lui interdisant

l’accès au marché des télécommunications le 15 mai 2019 au nom d’une urgence

nationale[xxvii].

Selon les Américains, il existerait des « portes dérobées » qui

permettraient de l’espionnage via les équipements Huawei[xxviii].

Cette interdiction a comme conséquences : la restriction d’accès de Huawei au

système d’exploitation Android de Google[xxix]

voire une fin de la collaboration avec ce dernier, mais également la suspension

de livraison de la part d’Intel (microprocesseurs), Qualcomm (puces) et

Broadcom (semi-conducteurs)[xxx]

ainsi que l’interdiction pour les agences fédérales américaines de se fournir

chez Huawei[xxxi].

Néanmoins, la fourniture de composants vers Huawei ne compromettant pas la

sécurité nationale américaine est tolérée jusqu’en février 2020.

Les accusations se

fondent sur deux éléments : une loi de 2017 qui oblige la collaboration entre

l’État chinois et les entreprises nationales dans le domaine du renseignement[xxxii],

quitte à recourir à l’espionnage selon certains experts[xxxiii],

et les liens entre l’entreprise et l’appareil étatique chinois. En cause, le

droit chinois permet l’existence de cellule contrôlée par le parti communiste

chinois (PCC) même s’il est affirmé qu’il n’y a aucune ingérence dans la

gestion et les choix politiques de l’entreprise[xxxiv],

sans compter qu’en générale, une grande partie des dirigeants d’entreprise ont

servi dans le renseignement militaire chinois[xxxv]

et que près de 10% des salariés d’Huawei en Chine sont membres du PCC.[xxxvi]

Pour ces mêmes craintes et raisons, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont emboîté le pas aux États-Unis. Bien que jusqu’à présent, aucune preuve tangible n’a pu être apportée. L’entreprise essaie de se défendre, démentant toutes ces accusations en affirmant agir selon le respect du droit local [xxxvii] et en ouvrant un centre sur la cybersécurité à Bruxelles[xxxviii]. Cependant, Huawei est également accusé d’espionnage et de pillage de contenu du siège de l’Union africaine, basé en Ethiopie[xxxix].

Dernière cette guerre commerciale, semble apparaître une nouvelle guerre, celle des données, du cyberespace et y compris de la primauté technologique car Huawei est en avance dans tout un tas de domaines, notamment en dépassant Apple dans la vente mondiale de smartphones[xl]. De plus, les États-Unis ne sont pas dans la course de la 5G au point que soit évoqué l’idée d’un réseau 5G nationalisé, car la 5G pourrait être déterminant dans la course à l’Intelligence artificielle (IA) : plus de connexions entraînent plus de données, améliorant les algorithmes et donc une meilleure IA.[xli] Par conséquent, disposer de la 5G signifiera disposer d’un ‘avantage colossal » selon François Godemont de l’Institut Montaigne[xlii]. In fine, les États-Unis ne sont pas qu’en conflit avec un fournisseur d’infrastructure de télécommunications mais bien avec un autre pays.

3. Acteurs de la 5G (Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, Samsung)

Huawei

n’est pas le seul fournisseur chinois d’équipement pour la 5G, on retrouve ZTE.

Hors Chine, citons Ericsson (Suède), Nokia (Finlande) mais également Samsung

(Corée du Sud) – dont son rôle à jouer devrait évoluer à l’avenir[xliii]

en témoigne un contrat avec l’opérateur télécom américain Verizon[xliv]

et Cisco (États-Unis)[xlv].

En attendant, Huawei reste de loin le leadeur de ces fournisseurs[xlvi]

avec 30% des parts du marché mondial des infrastructures de la téléphonie

mobile[xlvii]

qui pèse 81 milliards de dollars par an, sachant que le marché global en

infrastructures 2G, 3G, 4G et 5G seules est estimé à 30 milliards de dollars par

an[xlviii].

3.1 Chine (Huawei, ZTE)

Bien

que frappé par l’interdit américain, Huawei semble en bonne santé financière :

pour le premier semestre de 2019, son chiffre d’affaires à augmenter de 23,2%

pour une valeur de 52,3 milliards d’euros[xlix]

et représente 30% de part de marché dans les ventes d’équipes de réseaux

mobiles.[l]

En juillet, la compagnie annonce avoir signé 28 contrats commerciaux 5G en

Europe pour au total 50[li],

monté à 60 en novembre, puis et avoir déployé plus de 400 000 antennes 5G

dans le monde[lii].

Afin d’éviter un potentiel boycott en Europe, Huawei affirme sa contribution à

l’économie européenne pour 2018 – 12,8 milliards d’euro ajoutés au PIB

européen, 1,8 milliards d’impôts directs versés et près de 170 000 emplois

– et annonce 40 milliards de dollars US en 5 ans pour s’approvisionner en

Europe[liii].

En

Chine, l’équipement de Shenzhen est l’acteur majeur du déploiement de la 5G

dans le pays en étant partenaires des trois opérateurs télécom locaux. Huawei a

remporté près de 50% des contrats de réseaux 5G auprès du plus grand opérateur

chinois – China Mobile – le reste étant partagé entre Ericsson, Nokia et ZTE[liv].

De son côté, ZTE est bien loin derrière Huawei mais se déploie petit à petit en ayant, à l’instar de son rival, inauguré un centre de cybersécurité dans le quartier européen à Bruxelles. Mais à la différence de Huawei, il n’est pas mis sur liste noire par l’administration américaine bien que sanctionné cette dernière pour avoir commercé avec l’Iran (interdiction d’exportation vers les États-Unis et amende d’un milliard de dollars)[lv], mais également la Corée du Nord[lvi]

3.2 Europe (Ericsson & Nokia)

Avec

l’interdiction de Huawei sur sol américain, les deux sociétés européennes ont

un coup à jouer, néanmoins elles ne jouent pas dans la même catégorie que leur

rival chinois : en cause une absence de soutien de la classe politique

européenne[lvii].

Face à 13 milliards d’euros d’investissements en R&D rien que 2018, les

entreprises européennes ont dû succomber à de multiples acquisitions et plans

d’entreprises[lviii].

Ericsson

a vu ses contrats avec des opérateurs pour des équipements 5G passer de 19 à 47[lix]

puis 71[lx],

notamment en évinçant Huawei de son partenariat avec l’opérateur télécom danois

TDC, après 12 ans de collaboration[lxi].

Sur le plan financier, la compagnie suédois a réalisé un bénéfice d’exploitation

de plus d’environ 610 millions d’euros pour le troisième trimestre de 2019

contre 385 millions l’an dernier à la même période[lxii]

et espère atteindre 22,6 milliards d’euros de ventes pour 2020[lxiii].

En

2015, Nokia a acquis l’entreprise franco-américaine Alcatel-Lucent S.A pour une

part de marché approchant les 30% à ce moment-là[lxiv].

Au niveau des contrats, Nokia avait une longueur d’avance sur son concurrent

suédois, mais s’est fait dépasser et n’a obtenu « que » 48 contrats

commerciaux pour la 5G[lxv],

bien loin derrière Ericsson et Huawei. Sur le plan financier, il a réalisé un

chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros rien qu’en Chine[lxvi]

mais émet des signaux d’inquiétudes comme une chute du titre à la bourse et

des difficultés financières à cause des coûts de production[lxvii],

que le fournisseur finlandais compte y remédier en augmentant les

investissements en R&D[lxviii].

Au

niveau mondial, les deux fournisseurs européens travaillent avec le géant

japonais SoftBank: Nokia s’occupe de la stratégie et des services tandis que

Ericsson se charge de l’infrastructure[lxix]

avec les américains de T-Mobile US[lxx]

mais si le ban d’Huawei donne l’occasion de rebattre les cartes, c’est Ericsson

semble en profiter: en termes de part

des marchés de ventes d’équipement de réseaux mobiles, Ericsson est loin devant

Nokia (environ 30% contre 20%) mais combinés, représentent quand même la moitié[lxxi]. Cependant, pour le chercheur de

l’Institut Français des Relations Internationales Julien Nocetti, « le

budget recherche et développement de ces deux entreprises reste toutefois

ridicule par rapport à celui de Huawei »[lxxii],



4. L’Union européenne, la 5G et la Chine

4.1 Points de vue des institutions (législature 2014-2019)

L’importance de la 5G

pour la Commission européenne ne date pas d’hier : elle en a fait un rappel en

2014 concernant l’importance pour l’UE de développer les infrastructures pour

déployer la 5G[lxxiii].

Deux ans plus tard, Jean-Claude Juncker, voulait voir se déploiement pour 2025[lxxiv]

et la Commission présenta un double document : un plan d’action pour développer

la 5G à partir de 2020 ainsi que des suggestions pour donner plus de pouvoirs

aux régulateurs nationaux[lxxv].

Jean-Claude Juncker déclara en 2017, que le numérique doit devenir l’ADN de

l’Europe avec une 5G créatrice d’emplois (2,4 millions) et d’activités flirtant

avec les 150 milliards annuels[lxxvi].

Ce caractère important est doublé d’une forme d’alarmisme de la part du Directeur de la DG Connect, qui qualifie le passage à la 5G de vitale[lxxvii] et du Commissaire européen chargé de l’Economie Numérique Gunther Oettinger (2014-2017) : selon ce dernier, la 5G est crucial socio-économiquement parlant, quitte à qualifier l’économie européenne en « danger de mort »[lxxviii]. Il en appelle à plus de coordination au niveau européen, en particulier pour la gestion du spectre radioélectrique[lxxix] et à plus de rapidité, en faisant écho à la lenteur de l’adoption de la 3G et 4G, appuyant que « l’industrie était en faveur d’un seul régulateur européen».[lxxx]

Le Parlement européen

s’aligne sur le Commissaire Oettinger et on retrouve comme dénominateur commun

des partis européens, l’opportunité de la 5G pour lancer le marché unique

numérique, mais des craintes et des précautions sont également présentes:

manque de financement et impérativité de la cyber sécurité pour le S&D,

évaluer les risques pour les entreprises selon l’ADLE, ne pas négliger les

droits des citoyens pour GUE mais également l’asymétrie de fonctionnement des

différents États membres pour le CRE[lxxxi].

Cela dit, le Parlement veut un déploiement de la 5G pour 2025 : elle a appelé

en 2017 à une coordination européenne pour éviter les erreurs de la 4G, ce qui

a permis aux États-Unis, la Corée du Sud et le Japon de lui griller la

politesse[lxxxii].

Sur le plan d’une plus

grande coordination, les États membres sont plus frileux et en 2016, ont déclaré

s’opposer à centralisation des compétences à l’égard des télécommunications[lxxxiii],

reste que les ministres européens des télécommunications souhaitent faire de

l’UE un leadeur de la 5G[lxxxiv]

et pour l’Estonie (Présidence du Conseil en 2017) de faire de la liberté de

mouvement des données une 5ème liberté fondamentale[lxxxv].

Dans une feuille de route de décembre 2017, les ministres se sont engagés

mettre en place des conditions favorables pour une réglementation aux échelles

régionale, nationales et européenne[lxxxvi].

En mars 2019, le sommet européen a demandé à la Commission européenne une

politique industrielle prenant en compte les enjeux de la 5G et a été discuté

de l’émergence de champions industriels européens à la suite de la non-fusion

de Siemens et Alstom[lxxxvii].

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte estime que l’émergence de champions

doit passer par la dynamique de la concurrence et non par des aides étatiques.[lxxxviii]

Sur le plan technique, des corridors transfrontaliers expérimentaux de réseau 5G se sont développés un peu partout sur le continent courant 2018[lxxxix],[xc]. Cela s’inscrit dans le cadre du Réseau de corridors trans-frontières 5G paneuropéens lancé par la Commission européenne et 29 États membres de l’UE et de l’Espace économique européen en mars 2017[xci]. Un Observatoire européen de la 5G a été lancé[xcii] ainsi qu’une décision d’application de la Commission visant à harmoniser la bande pionnière 26 GHz pour faciliter le déploiement des réseaux mobiles de cinquième génération (5G) d’ici au 31 décembre 2020.[xciii]

Pour terminer, sur le

plan international le déploiement de la 5G passe également par des accords

internationaux entre la Commission européenne et des pays tiers : ces accords

varient d’un pays à l’autre et comprennent des principes tels que la

réciprocité de l’accès au financement de la recherche sur les réseaux 5G[xciv],

l’accès aux marchés[xcv],

l’établissement de normes communes[xcvi]

ou encore l’encouragement à déployer la 5G dans divers secteurs (éducation,

santé, transports…)[xcvii].

Citons comme partenariat la Corée du Sud (juin 2014)[xcviii],[xcix], le Japon (mai 2015)[c],

la Chine (septembre 2015)[ci],

le Brésil en février 2017[cii]

ainsi que des tentatives avec les États-Unis et l’Inde[ciii]

4.2 Le problème Huawei

Les accusations

américaines envers Huawei ont amené des pays comme la France, l’Allemagne ou

encore la Pologne a entamé des réflexions en interne sur ce sujet avant que

cela ne soit discuté au niveau européen[civ]

mais si ces accusations s’avèrent être vraies, faut-il, comme demande

l’eurodéputé français Frank Proust acheter européen ou chinois et qu’elles seraient

les conséquences d’un non-choix[cv] ?

L’annonce de suspicions

d’activités d’espionnage de la part de Huawei semble avoir reproché les

différentes composantes de l’UE : le Parlement, aligné sur réunion informelle

des ministres des télécommunication du 1er mars 2019, invite la Commission à

élaborer une stratégie à double finalité : mettre l’Europe en tête de la

cybersécurité ainsi que réduire la dépendance de l’UE vis-à-vis des

technologies étrangères dans ce domaine.[cvi]

Le 26 mars 2019, la

Commission appelle, mais ne contraint pas, à une évaluation des risques de la

part des États membres et de l’UE afin d’élaborer une boite à outil pour

compléter l’arsenal législatif existant[cvii],

qui ne fait pas de distinctions entre opérateurs UE/hors-UE en matière de « marchés

publiques » classiques et de secteurs spéciaux (eau, énergie, transports,

services postaux). Elle dispose toutefois de garde-fous grâce à la directive 2009/81/CE

qui permet aux Etats Membres d’interdire à un pays tiers de prendre part à un

appel d’offres portant sur l’acquisition de matériel électronique ou touchant à

la sécurité du pays.[cviii]

Le 27 juin 2019marque l’entrée en vigueur de l’acte pour la cybersécurité qui concernera

également la 5G[cix].

Entre temps, début mai

2019, une conférence internationale à Prague organisée par le Ministre tchèque

des Affaires étrangères réunissant 32 pays du monde et d’Europe a vu la

publication d’une déclaration commune dite « les propositions de Prague ». Il

s’agit d’une liste de recommandations non contraignantes relatives à la 5G et

la cybersécurité où est affirmée que seuls les États peuvent définir eux-mêmes

leurs propres mesures de sécurité – qu’il n’existe donc pas de solution

universelle – et que le risque global d’influence d’un fournisseur par un États

tiers doit être pris en considération avec son modèle de gouvernance.[cx]

Le 9 octobre 2019, le

rapport sur l’évaluation des risques est publié : il en ressort que la

technologie 5G est plus vulnérable, qu’il existe un risque de dépendance des

opérateurs vis-à-vis de leurs fournisseurs et de leurs infrastructures et que

certains pays hors UE représentent une menace pour les intérêts nationaux de

certains États membres. Ces acteurs tiers sont les plus enclins à conduire des

cyberattaques selon ce rapport. Ce document désigne tous les fournisseurs

d’équipement[cxi]

mais quant à des risques d’espionnage originaire des États-Unis, le Commissaire

européen à la Sécurité de l’Union Julian King rappelle qu’il existe des accords

euro-américains. Ce rapport laisse les États membres choisir la voie qu’ils

veulent prendre du moment qu’ils le justifient[cxii].

Le 15 octobre 2019, la

Présidence finlandaise du Conseil de l’UE a soumis aux États membres un projet

de conclusions en vue d’une adoption par le Conseil ‘Télécommunications’ du 3

décembre.[cxiii]

Ce projet de texte appelle à la mise en place d’instruments de sécurité communs,

mais dans le respect des valeurs européennes telles que les droits de l’homme,

les libertés fondamentales et l’État de droit[cxiv].

4.3 L’UE et la Chine

Le problème d’Huawei arrive

à un moment qu’on pourrait qualifier d’inopportun car depuis mars 2019, l’UE

est en train de changer de stratégie vis-à-vis de la Chine. Bien que les deux

entités soient des partenaires importants – la République Populaire de Chine

est le deuxième partenaire commercial de Bruxelles et représentait 15,4% du

total du commerce de biens extra-UE pour un montant de 605 milliards d’euros[cxv]

– la relation sino-européenne est déséquilibrée, plus à l’avantage de Pékin. En

cause, l’ouverture du marché européen permet les investissements directs

étrangers (IDE) dans les infrastructures de l’UE : dans le cadre de la Nouvelle

route de la soie (ou Belt and Road

Initiative), près d’un quart des IDE chinois sont tournés vers l’Europe

mais ce n’est pas réciproque, l’économie chinoise restant assez fermée aux IDE[cxvi].

Afin d’y remédier, l’UE tente de contraindre la Chine à plus de réciprocité et

vise à mieux défendre des secteurs stratégiques, ce qui déplaît aux pays nordiques

libéraux et aux pays du sud essayant d’attirer les investissements chinois[cxvii].

Une première rencontre a

eu lieu le 18 mars 2019 entre La Haute Représentante de l’UE pour les Affaires

étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, et le ministre

chinois des Affaires étrangères, Wang Yi : les deux parties s’accordent à plus

de multilatéralisme et à une coopération au niveau sécurité, y compris pour la

règlementation du cyberspace. Surtout, la Chine se déclare opposée au

protectionnisme en espérant une non-discrimination vis-à-vis des entreprises

chinoises en Europe et appels au non-boycott des équipementiers chinois pour la

5G[cxviii].

Ce tournant dans les

relations Bruxelles-Pékin débutèrent quelques semaines plus tard le 9 avril

2019 avec le 21ème sommet annuel sino-européen où les deux parties

réaffirment leurs positions du mois précédent concernant la 5G, c’est-à-dire

pour Bruxelles la non-exclusion des entreprises chinoises, y compris Huawei,

des nouveaux réseaux, et pour Pékin de ne pas demander à ces entreprises de lui

fournir des informations au titre de la loi de 2017 sur le renseignement[cxix].

Par ailleurs, c’était

l’occasion également d’éclaircir des « malentendus » : le Premier

ministre chinois a souligné qu’il n’y a eu ni plaintes pour espionnage et ni

preuves qui allaient en ce sens tandis que Jean-Claude Juncker a affirmé

qu’aucune entreprise n’a été ciblée en particulier[cxx].

En Outre, plusieurs accords ont été signés sur des sujets tels que la concurrence

loyale, la politique de concurrence, la coopération dans le domaine de l’énergie

et le transport ferroviaire[cxxi].

5. Tour d’Europe : entre enjeux sécuritaires et enjeux économiques

Fin mars donc, via une

recommandation non contraignante, la Commission européenne a demandé à chaque État

membre de remettre un rapport d’évaluation concernant les risques sécuritaires

liés à la 5G tels que les principaux acteurs et menaces ou encore des vulnérabilités

techniques[cxxii]

sans que Huawei soit explicitement mentionné. En juillet 2019, 24 des 28 Etats membres

ont remis leur rapport et la tendance générale est que Huawei représenterait

une menace. Ces rapports devront servir de base pour une direction à prendre à

travers une boite à outils prévue pour fin d’année. En attendant, le

Commissaire Julian King se montre prudent à la fois vis-à-vis de Pékin en

n’évoquant pas la possibilité d’une interdiction de Huawei et vis-à-vis de

Washington en déclarant que des mesures pourraient être envisagées comme des

certifications ou des tests à réaliser.[cxxiii]

Sur base des éléments recueillis à propos des avis rendus par un nombre d’États membres, nous nous essaierons à établir une typologie des différentes attitudes envers Huawei sur base d’un panel de 12 pays mais avant cela, nous souhaitons apporter quelques points d’informations supplémentaires dont nous estimons qu’ils expliquent certaines attitudes. Primo, contrairement aux marchés étasuniens et chinois dont les opérateurs télécoms se comptent que sur les doigts d’une main, le marché européen est atomisé avec plus de 100 opérateurs, doublé d’une difficulté financière (-27% du chiffre d’affaires en sept ans)[cxxiv]. Secundo, nous partons déjà d’un déséquilibre entre les États membres : pour douze d’entre eux, le développement d’un cadre pour un déploiement de la 5G est en route[cxxv]. Enfin, Terzio, l’Europe fait face à des difficultés telles que : un spectre peu large, des coûts élevés pour le développement et la lenteur politique. Par conséquent, renoncer à Huawei coûterait cher et du retard pour les européens, selon les dires mêmes des CEO d’Ericsson et de Vodafone[cxxvi].

Pour établir cette

typologie, nous tenons compte d’un double niveau de décision : le premier est

le niveau politique qui décide ou non de prendre des mesures. Le second niveau

de décision est celui des opérateurs télécom, qui en absence d’une interdiction

formelle, décide ou non de collaborer avec la 5G concernant Huawei. Sur base de

ces critères, nous avons déterminé plusieurs catégories de pays en suivant

une logique algorithmique.

En premier lieu, parmi

nos onze pays, il n’y a que la Pologne qui s’aligne sur les États-Unis en collaborant

avec Washington sur la 5G[cxxvii]

bien qu’on ne puisse pas encore parler d’interdiction formelle, mais elle

serait la plus encline à le faire. De même dans la foulée et à l’opposé, la

Hongrie et la Belgique admettent ne pas avoir recueillis de preuve à charge

d’Huawei[cxxviii],[cxxix]

et donc ne prévoient pas d’interdictions. La Hongrie annonce une coopération

avec le fournisseur chinois[cxxx],

ce qui devrait affecter les relations avec Washington[cxxxi],

tandis qu’en Belgique, les opérateurs sont déjà partenaires d’Huawei[cxxxii]

mais ce sont les contraintes politiques qui ralentissent le déploiement de la

5G, estimée qu’à partir de 2025.[cxxxiii]

En second lieu, parmi

les 8 pays qui n’ont pas interdit Huawei mais qui ont détecté des problèmes de

sécurité, on peut les scinder en deux groupes. Dans un groupe, nous trouvons

ceux qui, à ce moment-ci, n’ont pas prises de mesures « anti-Huawei »

et ce sont les opérateurs qui ont pris les devants. Dans l’autre groupe, les

gouvernements ont pris des mesures au degré de formalisme variable, sans pour

autant que les opérateurs décident de fuir Huawei.

Dans le premier groupe,

nous retrouvons le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni. Au Danemark, les

classes politiques et d’affaires sont sceptiques par rapport à Huawei, estimant

que ce n’est pas une bonne idée d’être dépendant d’un État non-démocratique et

qu’il n’existe pas d’entreprises chinoises indépendantes. Bien que ce soit pour

des raisons commerciales, l’opérateur danois TLC a lâché Huawei pour Ericsson[cxxxiv].

En Irlande, les craintes d’espionnages existent[cxxxv]

et les opérateurs locaux ont décidé d’exclure Huawei au moins de

l’infrastructure de leur réseau principal[cxxxvi]

même si des contrats ont été préalablement signés[cxxxvii].

Pour terminer, au Royaume-Uni, les mesures à prendre incomberaient au prochain

gouvernement après les élections de décembre 2019[cxxxviii]

mais on estime que Huawei pourrait fournir des équipements « non

litigieux »[cxxxix],[cxl] mais les opérateurs EE et Vodafone

se détourneraient d’Huawei[cxli].

Dans le second groupe,

nous trouvons d’abord les pays avec des mesures plutôt « informelles » :

en République tchèque, le Premier ministre a demandé, il y a près d’un an, aux

agences gouvernementales et aux opérateurs de ne pas collaborer avec Huawei et

ZTE[cxlii]

tandis que l’Espagne veut jouer la carte de la prévention en diversifiant le

nombre de fournisseur ou en multipliant les points d’accès mais les trois

opérateurs espagnols Telefonica, Orange et Vodafone collabore avec Huawei et

une ébauche de réseau 5G est prévu pour 2020 grâce à une collaboration

Huawei-Vodafone[cxliii].

Enfin, nous trouvons

les pays qui ont prises des mesures plus ou moins conséquentes. Tout d’abord

l’Allemagne qui n’exclut pas les risques d’espionnage voire de sabotage[cxliv].

Un ban d’Huawei n’est pas à exclure, mais cela aurait des conséquences

économiques graves et un retard de la 5G[cxlv].

Au final, Berlin opte pour un ensemble de mesures et de conditions à remplir

pour que Huawei puisse participer au déploiement de la 5G (clauses de non

espionnage, tests…)[cxlvi],[cxlvii],[cxlviii] voire le remplacement des

infrastructures[cxlix].

Seulement au sein du camp d’Angela Merkel, on souhaiterait une interdiction

pure et simple[cl]

ainsi qu’un consortium européen des télécommunications, similaire à Airbus[cli].

Les États-Unis menacent de réduire sa coopération avec les renseignements allemands

s’il n’y a pas d’interdiction.[clii],[cliii].

Ensuite l’Italie où il

a été décidé d’élargir à la 5G l’instrument du Golden Power[cliv]

qui permet au gouvernement d’intervenir dans la politique d’une entreprise de

secteurs stratégiques (énergie, transports, télécommunications) s’il existe un

grave préjudice pour l’intérêt public[clv],

ce qui a été salué par Donald Trump, ainsi qu’un projet d’exclusion de

fournisseurs indignes de confiance[clvi].

Cependant en Italie, Huawei est partenaire de trois opérateurs importants

(Vodafone, Tim, Wind-3) et est fournisseur de l’infrastructure dans le projet

Wifi Italia, qui a pour but de généraliser le wifi gratuit sur tout le

territoire italien[clvii].

Pour terminer, en

France, la « loi Huawei » adoptée en juillet 2019 consiste à

soumettre les opérateurs télécom à l’approbation du chef de gouvernement

français – qui peut refuser – pour l’acquisition de certains équipements de la

5G et uniquement la 5G. Mais la France reste pour le moment dans le flou : il

n’y a pas de liste d’équipements autorisés comme prévu même si des opérateurs

collaborent avec Huawei[clviii]

et le déploiement serait retardé pour l’été prochain[clix].

De son côté, Emmanuel Macron a appelé a plus d’autonomie en matière de 5G à l’échelle

européenne, mais n’a pas pointé Huawei pour autant[clx].

De plus la mise aux enchères des fréquences n’aura pas lieu avant mars 2020 et

donc le déploiement de la 5G serait pour l’été. Se passer d’Huawei pourrait

provoquer un grand chamboulement financier.[clxi]

Conclusion

L’Union européenne est face à une occasion unique de se montrer comme le leader, ou a minima un co-leader, du numérique, sur un marché de la 5G où deux entreprises européennes peuvent ensemble dépasser Huawei grâce à une concurrence américaine et sud-coréenne très lointaine, voire quasi absente, doublée d’une exclusivité de facto pour les marchés étasuniens, japonais et australiens.

Cependant, l’absence de

volonté de coordination européenne et les choix individuels de chaque État membre

semblent nous conduire à une forme de scénario surréaliste : tandis que les

européens Ericsson et Nokia profitent du ban d’Huawei dans les pays concernés,

les États de l’UE semblent se tourner vers Huawei en dépit de rapports

d’évaluation plutôt négatifs envers l’équipementier chinois, mais ce choix

s’explique par la volonté d’utiliser une technologie aboutie[clxii],

ce que seul Huawei propose.

Plus encore, dans la

foulée du lancement commercial de la 5G en Chine, Pékin a annoncé le lancement

officiel de la recherche et du développement de la technologie 6G[clxiii]

sur laquelle Huawei y travaillerait depuis environ trois à cinq ans[clxiv].

Dans l’idée de faire toujours plus et plus vite, la 6G vise une vitesse d’un

térabyte par seconde, ce qui permettrait d’optimiser l’intelligence artificielle

ou la communication avec l’espace[clxv]

avec des premiers tests annoncés pour 2030, soit 5 ans après les estimations de

déploiement effectif de la 5G dans certains pays européens comme la Belgique ou

la date visée pour généraliser le numérique à toute l’Europe selon Jean-Claude

Juncker (voir supra). Côté européen,

la 6G a été évoquée par Ericsson et Nokia qui ont tous deux signé un partenariat

avec les Sud-Coréens Samsung et l’opérateur SK Telecom[clxvi].

Pour certains, la solution pour faire de l’Europe un leader du numérique et économique doit passer par une autre politique. Le Président français Emmanuel Macron dénonce une politique industrielle trop basée sur le marché et souhaite que, d’une part, l’Union européenne agisse de manière stratégique et que d’autre part, la Commission européenne fasse en sorte de préparer un cadre qui favorise l’émergence de champions européens, idée partagée par le ministre français des Finances Bruno Le Maire, qui selon lui, une absence de tels champions signifierait une « vassalisation » de l’Europe à la Chine et aux États-Unis[clxvii].

Cette idée de champions européens est également partagée par l’ancien président du Parlement européen Antonio Tajani[clxviii] ou encore Guy Verhofstadt[clxix] mais selon des spécialistes mettre sur pied de telles entités, y compris un géant de la 5G, doit passer par une volonté politique forte et commune[clxx]. Cette volonté forte et commune ne semble pas se manifester, en dépit d’une volonté de l’ancien commissaire Oettinger (voir supra) et cela risque d’être le statu quo avec la (future) commissaire européenne à la concurrence et Vice-Présidente en charge de la transition du numérique, Margrethe Vestager. Pour cette dernière, la création de champions européens fait « très vieille école »[clxxi]. Elle n’est en soi pas contre leur existence mais cela doit se faire uniquement par le biais de la concurrence[clxxii]. Après l’échec de la fusion Alstom-Siemens, un destin similaire encore à confirmer pour la fusion Fincantieri-STX ainsi que le « pied de nez » de Google au récent droit voisin, l’Europe semble plus se causer du tort, au profit de partenaires américains et chinois qui sont aussi des concurrents.

Alessandro Megna

