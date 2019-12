Le 26 novembre

2019, lors de la séance plénière du Parlement européen (PE) à Strasbourg, le

réalisateur ukrainien Oleg Sentsov a reçu le prix Sakharov 2018, le prix annuel

pour les droits de l’homme. En compagnie du nouveau prĂ©sident du PE, David

Sassoli, Sentsov s’est tournĂ© vers les lĂ©gislateurs de l’Union europĂ©enne (UE),

leur demandant instamment de ne pas oublier la situation difficile des Ukrainiens

dans le conflit en cours avec les séparatistes soutenus par la Russie. En

effet, selon lui, les Russes ne veulent pas la paix dans le Dombass et en

Ukraine. « Ils veulent que l’on vive à genoux, ils veulent diriger la politique

européenne à leur manière. Nous ne devons pas leur permettre », a-t-il

expliqué. Le Prix Sakharov pour la liberté de pensée, dédié à la mémoire du

physicien et dissident soviétique Andrei Sakharov, est attribué chaque année

par le PE. Il a été créé en 1988 et il est attribué à des personnes ou des

organisations dĂ©fendant les droits de l’homme et les libertĂ©s fondamentales.

1. Qui est Oleg Sentsov ?

« Chaque fois que

l’un d’entre vous tend une main d’amitié à Poutine par-dessus nos têtes,

rappelez-vous les 13 000 morts ukrainiens, les centaines d’Ukrainiens encore en

prison et qui sont peut-être torturés à l’heure où je parle, les Tatars de

CrimĂ©e arrĂŞtĂ©s (…), nos jeunes (…) qui risquent leurs vies pour notre

liberté, votre liberté »[1], a-t-il dit à Strasbourg. La

raison de ses mots se trouve dans l’histoire de sa vie. Oleg Sentsov est un

cinĂ©aste ukrainien condamnĂ© Ă 20 ans de prison pour complot d’actes terroristes

contre le régime « de facto » de la Russie en Crimée, où il est né en

1976. Il a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© le 11 mai 2014 en CrimĂ©e et il est devenu l’un des quatre

citoyens ukrainiens arrêtés par les services secrets de la Fédération de

Russie, qui les accusaient d’avoir tentĂ© de perpĂ©trer des attaques terroristes

contre des ponts, des lignes Ă©lectriques et des monuments publics dans les

villes de Crimée, Simferopol, Yalta et Sébastopol[2]. Après trois semaines de

torture, les procureurs russes ont dĂ©clarĂ© qu’il avait avouĂ© ses

liens avec des terroristes, mais le réalisateur et son avocat, Dmitrij Dinze,

ont démenti les affirmations de Moscou. Sentsov lui-même avait déclaré avoir

été battu et menacé de viol pour le forcer à avouer[3]. Aussi, le président

ukrainien, Petro Porochenko, s’est exprimĂ© Ă propos de l’emprisonnement de

Sentsov et de nombreux réalisateurs européens, dont Wim Wenders et Mike Leigh,

avaient signé leur propre lettre demandant sa libération.

Oleg Sentsov[4]

Le 21 juillet 2015, le réalisateur a été jugé pour

terrorisme en Russie et condamné à vingt ans de prison. Ce jour-là , il a

aussi Ă©tĂ© accusĂ© pour le fait qu’il envisageait de dĂ©truire une statue de LĂ©nine.

Suite à la décision du tribunal russe, il y a eu plusieurs manifestations

internationales et une lettre ouverte d’importants rĂ©alisateurs europĂ©ens tels

que Pedro Almodóvar, Ken Loach, Béla Tarr et Wim Wenders a été envoyée au

Président Vladimir Poutine. Amnesty International avait qualifié le processus

judiciaire «inéquitable et fait devant un

tribunal militaire»[5], surtout quand quelques

jours après la condamnation, un témoin de l’accusation a retiré ses

déclarations contre le réalisateur, affirmant qu’il avait été torturé pour

témoigner le faux. Le 9 septembre 2017, Sentsov quitte la prison de la

rĂ©publique russe de la Yakoutie et des membres d’une commission de surveillance

publique d’Irkoutsk, en ExtrĂŞme-Orient, ont rapportĂ© qu’il avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©

vers la ville de TchĂ©liabinsk, dans l’Oural. Cependant, les avocats de la

dĂ©fense n’avaient aucune idĂ©e de l’endroit oĂą il se trouvait prĂ©cisĂ©ment.

Lors de la réunion du Conseil de la culture et des arts

et du Conseil de langue russe de la Fédération de Russie à Saint-Pétersbourg,

le réalisateur russe Alexander Sokurov a appelé le président russe Vladimir

Poutine à reconsidérer le verdict du citoyen ukrainien Oleg Sentsov. Poutine a

refusĂ©, citant le fait que «d’une manière

russe et chrétienne », cela serait impossible sans une décision de

justice[6]. Le 21 octobre, la Russie

a refusĂ© d’extrader Sentsov vers l’Ukraine, affirmant qu’il Ă©tait citoyen

russe. En fait, la citoyenneté russe lui a été automatiquement imposée, comme

cela a été le cas pour la majorité de la population de Crimée.

2. Les réactions de l’Union européenne et l’attribution du Prix Sakharov

Le 14 juillet 2018, le PE a adopté une résolution

appelant les autorités russes à libérer le cinéaste ukrainien Sentsov et tous

les autres citoyens ukrainiens détenus illégalement. La résolution, appuyée par

les cinq principaux groupes parlementaires, a fait remarquer qu’il y a

actuellement plus de 70 prisonniers politiques ukrainiens en Russie et dans la

Crimée occupée. Le PE s’est déclaré également profondément préoccupé par la

tendance inquiétante des arrestations, des attaques, des intimidations, et le

discrĂ©dit des journalistes indĂ©pendants et des dĂ©fenseurs des droits de l’homme

qui travaillent en Russie, et en particulier en Tchétchénie. Dans la résolution,

le PE a réitéré sa demande à la vice-présidente/haute représentante Federica

Mogherini de veiller Ă ce que tous les cas de personnes poursuivies pour des

motifs politiques soient évoqués lors des consultations sur les droits de

l’homme entre l’UE et la Russie, et que les reprĂ©sentants de la Russie

participant à ces consultations soient officiellement invités à répondre dans

chaque cas ; il lui a également demandé de faire rapport au Parlement sur

les échanges avec les autorités russes. De plus, Federica Mogherini a été

exhortĂ©e Ă veiller Ă ce que l’Union recherche toutes les possibilitĂ©s, dans le

respect du droit interne russe, de continuer Ă dialoguer avec les organisations

de la société civile russes, y compris celles qui œuvrent pour la promotion des

valeurs de la dĂ©mocratie et des droits de l’homme[7]. Les États-Unis se sont

joints Ă l’Ukraine et Ă l’UE pour condamner le maintien en dĂ©tention de

citoyens ukrainiens par la FĂ©dĂ©ration de Russie. « Nous avons Ă©tĂ© troublĂ©s d’apprendre que les autoritĂ©s russes ont refusĂ©

d’enquĂŞter sur les allĂ©gations selon lesquelles Sentsov aurait Ă©tĂ© torturĂ© en

détention. Nous appelons la Russie à respecter ses obligations internationales

et ses engagements auprès de l’OSCE. Nous rĂ©itĂ©rons notre appel Ă la libĂ©ration

immédiate de ces citoyens et d’autres détenus pour des motifs également douteux

« , a déclaré la mission américaine auprès de l’Organisation pour la

sécurité et la coopération en Europe (OSCE)[8].

Le 7 septembre 2019, Sentsov a été libéré dans le cadre

d’un Ă©change de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie prĂ©voyant la

libération de 35 prisonniers de chaque côté. Le compromis entre le président

russe Poutine et l’ukrainien Zelenski a permis la libĂ©ration de 70 dĂ©tenus.

Dans l’avion de la compagnie gouvernementale russe Rossiya, qui a quittĂ©

presque simultanĂ©ment l’aĂ©roport de Boryspil Ă Kiev, se trouvait le chef de

l’agence de presse officielle russe Ria Novosti en Ukraine, Kirill Vyshinskiy,

accusé de haute trahison par les autorités ukrainiennes[9].

Oleg Sentsov et David Sassoli[10]

Le 25 octobre 2018, le président du Parlement européen,

Antonio Tajani, avait annoncé en séance plénière que la conférence des

prĂ©sidents des groupes politiques venait de dĂ©cider d’attribuer le prix

Sakharov 2018 à Oleg Sentsov pour son courage et sa détermination[11].

Apres cinq ans de détention en Russie, le réalisateur et

militant ukrainien a reçu en personne le prix Sakharov 2018 le 26 novembre 2019

à Strasbourg. Il a finalement pu accepter ce Prix pour la liberté de pensée

2018 après avoir été libéré. Le président du PE, David Sassoli, a remis le prix

et a déclaré: « Vous êtes resté

fidèle à vos principes et à vos convictions et vous avez payé pour cela.

Personne ne devrait payer le prix de sa liberté »[12].

Maria Elena Argano



