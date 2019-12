× About: EU-Logos

Notre volonté est de participer, tant professionnellement que par l’action citoyenne, à l’émergence d’un espace public européen, dans la logique de la progression de la construction européenne. Nous proposons pour cela des articles d'actualité, des articles d'analyse ainsi que des dossiers pédagogiques plus approfondis.

EU-logos dispose désormais d'une expertise approfondie qu'elle vous fait partager dans trois domaines essentiels :

- l’évolution constitutionnelle de l’Union européenne (perspectives d’avenir et questions budgétaires) ;

- la réalisation d’un Espace de liberté, de sécurité et de justice (droits fondamentaux, coopération judiciaire et policière, nouvelles technologies) ;

- l’Europe dans le monde et plus particulièrement la construction, avec nos voisins, d’un espace de solidarité, de stabilité et de développement.

Chers lecteurs et chères lectrices, aidez nous en faisant part de vos commentaires, suggestions et critiques !