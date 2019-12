Depuis son introduction en 2002, l’euro est la cible de groupes criminels attirés par une monnaie stable et au taux d’inflation faible. Les États membres, participants à l’installation d’une monnaie commune ont dû mettre en place des règles communes judiciaires ainsi qu’une coopération policière afin de pouvoir lutter efficacement contre tous les actes criminels. Aujourd’hui encore, l’euro est vu comme l’une des plus grandes réussites européennes et fut un pas historique dans la réalisation d’une Union européenne. Cependant, cette réussite doit être constamment protégée face à une criminalité ininterrompue et évolutive. C’est dans ce contexte que le programme Périclès est introduit en 2002 et deviendra l’une des clés dans la lutte contre la contrefaçon et dans la collaboration européenne. Cet article a ainsi pour objectif de détailler le dispositif qui a été mis en place par les décideurs européens dans la lutte contre la contrefaçon. Ensuite, nous allons parler du programme Périclès, clé de voûte dans la mise en place d’une coopération et d’un échange entre États membres. Enfin, nous évoquerons les évolutions au cours du temps de ce programme ainsi que son futur.

1. La contrefaçon de l’euro

Le

20 octobre 2018, Europol, l’agence européenne chargée de faciliter l’échange

d’informations entre polices nationales et les services secrets américains en

support des autorités bulgares, ont perquisitionné plus de 30 adresses en

Bulgarie afin de démanteler l’un des plus grands et des plus modernes ateliers

d’impression de billets de banque contrefaits en Europe. Quatre membres du

groupe criminel ont pu être appréhendés ainsi que plus de 11 millions d’Euros

en billet de 50, 100 et 500 et 1,7 million de dollars en billets de 50 et 100.

L’atelier illégal se trouvait dans la cave d’un hôtel le long de la mer noire

et possédait une imprimante de haute technologie pouvant produire des billets

contrefaits de haute qualité.[1]

Comme

le montre l’exemple précédent, la monnaie commune européenne reste une cible

privilégiée des groupes criminels en raison d’un consensus sur sa stabilité et

son inflation faible. La monnaie et les billets d’euro, présents dans 19 pays

européens, sont produits par des imprimantes dotées d’une technologie avancée

et possèdent plusieurs points de sécurités. La détection de monnaie contrefaite

peut être facilement effectuée sans l’utilisation d’équipements spécialisés.

Pour ce faire, la Banque Centrale européenne (BCE) a mis au point la méthode feel, look and tilt qui peut servir a

détecter les faux billets par simple manipulation de ceux-ci. Les billets de 20

et 50€ sont parmi les plus détournés représentant 83,3% des contrefaçons pour

la première moitié de 2015. Pour ce faire, la BCE a amélioré la sécurité en

lançant un nouveau modèle pour les billets de 20€ en 2015 et pour ceux de 50€

en 2017 de façon à décourager la contrefaçon de ces derniers.[2]

Europol possède un rôle clé dans la

lutte contre la contrefaçon de la monnaie européenne en agissant comme point de

rencontre entre les différentes agences européennes et nationales. Europol

travaille ainsi en collaboration avec la BCE et les autorités compétentes des

différents États membres. L’utilisation par les criminels de l’étanchéité des

frontières oblige régulièrement la collaboration de plusieurs autorités

nationales et d’Europol à travers des Joint

investigation teams (JIT).[3] En 2015, plus de 899,000 billets contrefaits ont été retirés de la

circulation par les différentes autorités, 2% de moins qu’en 2014, mais bien

plus que pour l’année 2013 où le chiffre s’éleva à 670,000. Toutefois, cette

augmentation peut également s’expliquer par l’accroissement de la mise en

circulation de nouveaux billets. De plus, la proportion de billets contrefaits

face aux véritables billets reste faible.[4]

L’introduction

de l’euro en 2002, après avoir été approuvé dès 1999, fut un pas historique

pour la construction européenne et reste encore aujourd’hui l’une des plus

grandes réussites de l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, l’euro est devenu la

monnaie commune de 19 États membres de l’UE, alors qu’elle ne comportait que 11

lors de son lancement, et représente un grand pas vers l’un des objectifs de

l’UE à savoir la création d’une union monétaire et économique. Elle s’est

également imposée comme deuxième monnaie internationale après le dollar et est

utilisée dans d’autres États non membres de l’UE telle que Monaco ou San

Marino.[5] [6]

Dès

1998, les décideurs européens avaient anticipé la supranationalisation de la

question monétaire et donc de la mise en commun des responsabilités quant à la

lutte contre la contrefaçon de la nouvelle monnaie européenne. L’accent est dès

lors mis sur l’importance de la collaboration, la création de législation

commune, le rôle d’Europol ou encore l’aspect technique des caractéristiques

des billets.[7] L’objectif de l’époque du Conseil de l’UE était de garantir la protection

de la monnaie commune dans l’ensemble de ces États participants avant son

entrée en fonction et sa circulation le 1er janvier 2002. Pour ce faire, le

Conseil adopte en 2000 une décision-cadre afin de faciliter l’application des

règles légales de sécurités dans les pays de l’UE pour les questions

d’infractions, de sanctions et de responsabilités. Le dispositif légal a pu

être effectivement mis en place dans l’ensemble des États membres de l’UE

comprenant également ceux dont l’euro n’est pas la monnaie nationale.[8]

La

mise en place de l’euro aura également comme conséquence l’augmentation des

prérogatives d’agences supranationales telles que la BCE ou Europol. La

coopération entre les différentes autorités nationales, la Commission

européenne (CE), la BCE et Europol est vue, dès le lancement de l’euro, comme

primordiale dans le but d’accomplir avec succès l’intégration d’une monnaie

commune. L’échange d’information et le soutien scientifique et logistique sont

un des réquisits du bon fonctionnement du système européen. Cette coopération

est nécessaire du fait de l’évolution de la nature de la criminalité qui prend

le plus souvent une caractéristique transfrontalière, rendant difficile la

lutte contre celle-ci par un pays isolé. Dès lors, il est de l’intérêt de tous

les pays participants de participer et partager dans la lutte contre cette

criminalité.[9] Chaque État membre possède également une responsabilité individuelle et

collective face à la contrefaçon. Les autorités bancaires nationales sont

responsables d’analyser, d’identifier et de retirer de la circulation tout

billet ou pièce contrefaite après avoir effectué une vérification systématique

de tous les billets et pièces passant dans leurs institutions.[10]

2. Le programme Périclès (2002 – 2013)

Après

l’introduction de l’euro et la mise en place de procédure judiciaire et

policière afin de lutter contre la contrefaçon, le Conseil de l’UE décide en

2001 la création du programme Périclès pour une période de quatre ans, qui sera

ensuite étendue jusqu’à la fin de l’année 2013. Le programme est implémenté et

coordonné par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et possède un budget

annuel d’un million d’euros. L’objectif général de ce programme est la

protection de l’euro contre toute contrefaçon notamment face aux questions

transnationales et multidisciplinaires, mais également de promouvoir la

convergence entre les différents États membres.[11]

Plus

précisément, l’OLAF est chargé d’encourager la coopération et de promouvoir

l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques aux personnels

concernés dans l’UE et les pays tiers. Ce personnel comprend aussi bien les

forces de police, les services de renseignements, les représentants des banques

centrales nationales, les magistrats, les banques commerciales et les

différentes organisations du secteur privé qui sont tous concernés par la

question de la contrefaçon de l’euro. Pour réaliser ces objectifs, les

activités de l’organisation se concentrent autour de la formation du personnel,

la mise en réseau et la diffusion d’informations, l’échange d’informations et

de personnel ainsi qu’une assistance technique.[12]

La

fin du programme Périclès le 31 décembre 2013 fut l’heure d’évaluer les

résultats de ce dernier. Ce rapport fut réalisé par la Commission qui fut

chargée d’évaluer la pertinence, l’efficience et l’efficacité du programme

ainsi que d’évaluer l’opportunité de poursuivre et d’adapter le programme. D’un

point de vue général, la Commission met en avant le grand intérêt que les États

membres ont porté au programme Périclès et donc à la protection de l’euro

contre la contrefaçon. Au niveau budgétaire, Périclès a pu disposer d’un budget

de 6,900,000 euros pour la période 2007-2013 et a pu engager 95,7% de son

budget général pour les activités du programme. La Commission note en

particulier la pertinence des activités de formation, de réseautage et

d’échange de personnel et de sources pédagogiques qui ont pu être financées

durant cette période. Ainsi 113 projets ont pu être initiés par l’OLAF ou par

les autorités compétentes des États membres auxquels 4,320 experts originaires

de 83 pays ont pu participer. Les chiffres dénotent également une

représentation importante des pays européens se trouvant hors de la zone euro

ou de l’UE ou encore des pays d’Amérique latine. La première profession

impliquée dans les activités fut la police, au premier plan de la lutte contre

la contrefaçon de monnaie, elle a représenté plus de 64% des participants.

Ensuite vient un large éventail de groupes tels que les ministères des

Finances, les banques centrales nationales, du personnel judiciaire, les

banques commerciales et bien d’autres.[13]

En

conclusion, la Commission se positionne en faveur de la poursuite du programme

Périclès es succès accomplis par ce dernier et par l’évolution positive qui a

pu être réalisée. De plus, les membres du programme ainsi que l’ensemble des

participants se sont prononcés en faveur de cette poursuite de par son utilité

dans la lutte contre la contrefaçon de l’euro. De ce fait, le programme

d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection

de l’euro contre le faux monnayage a été adopté le 11 mars 2014 pour la période

2014-2020 et prenant le nom de Périclès 2020.[14]

3. Périclès 2020

a. Rapport sur la mise en oeuvre du programme en 2018

Ainsi,

le programme Périclès en place depuis 2002 est remplacé par le programme

Périclès 2020 le 11 mars 2014. Ce dernier s’inscrit dans la continuation du

travail du précédent programme. Le dernier rapport en date de l’activité de

Périclès 2020 date de 2018. Le budget annuel pour cette année a été fixé à

1,055,100 euros dont 993,388,074 euros ont été effectivement engagés. Ce budget

a ainsi permis de financer 11 projets dont 8 ont émané des États membres et 3

de la Commission elle-même. Parmi ces projets, 5 ont déjà été effectués alors

que les 6 restants sont en cours d’exécution ou le seront dans les années à

venir. De manière plus précise, ces projets ont pris la forme de trois

séminaires ou conférences, deux formations techniques, quatre échanges de

personnel et deux achats d’équipement. L’Italie et l’Espagne sont parmi les

pays les plus touchés par la contrefaçon et ont fait le plus appel aux

financements du programme. Il est convenu que leurs efforts dans la lutte

contre la contrefaçon de monnaie bénéficient à l’ensemble des membres de la

zone euro.[15]

Les

différentes activités en 2018 ont touché environ 568 experts provenant de 58

différents pays. La plus grande majorité, c’est-à-dire 67%, proviennent

d’Europe dont 37% d’États membres de la zone euro, 19% non membres de l’UE et

11% non membres de la zone euro. Il est à noter une grande participation des

pays de l’Amérique latine qui ont constitué 26% des participants alors que

l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont représenté chacun 1%. Comme

pour le précédent programme Périclès, les forces de l’ordre représentent la

majorité des participants soit 54% suivis par les banques centrales à 23%,

viennent ensuite les autres participants tels que les membres de l’appareil

judiciaire, les ministères des Finances et les monnaies nationales. Durant les

trois dernières années, le secteur privé est également représenté à 6% par

notamment le secteur des machines de traitement de pièces.[16]

L’année

2018 a également pu voir le renforcement de la coopération internationale avec

des régions comme l’Europe du Sud-Est et l’Amérique latine. Ainsi, l’UCAMP,

l’office antifraude Italienne, a organisé une conférence en Serbie intitulée

«Une stratégie communautaire pour protéger l’euro dans la région

méditerranéenne» et a pu rassembler la France et sept autres pays du sud-est de

l’Europe. Plusieurs dispositifs de coopérations ont ainsi pu être mis en place

en Serbie, au Kosovo et au Monténégro ainsi que l’achat d’équipements

spécifiques à la lutte contre le faux monnayage. L’Amérique latine fut une

autre région d’intérêt à travers notamment la coopération avec l’Espagne.

Ainsi, une formation a pu être organisée à Panama en 2018 réunissant les

autorités de 18 pays d’Amérique latine ainsi que l’Espagne qui fut intitulée «

Formation sur le faux monnayage destinée à des experts des pays d’Amérique

latine». L’objectif de cette formation est de partager les pratiques et les

mesures que la zone euro a prises face au faux monnayage.[17]

Le

bilan à mi-terme du programme Périclès dénote le soutien continu pour le

programme par les différents participants qui lui accordent un avis largement

positif. De plus, il permet la mise en place d’une coopération internationale,

mais également d’un échange des meilleures pratiques quant à la lutte contre le

faux monnayage dans les différentes parties du monde. Le programme garde

également sa pertinence et sa complémentarité avec d’autres éléments de l’UE tels

que pour les forces de police ou les négociations d’adhésion.[18]

b. Nouvelle directive concernant la protection pénale de l’euro contre la contrefaçon

En

plus du renouvellement du programme Périclès, le Conseil de l’UE a décidé de

remplacer la décision-cadre de 2000 concernant la mise en place de sanctions

pénales et autre protection contre le faux-monnayage et d’harmoniser le système

légal européen. Cette nouvelle directive adoptée en 2014 a pour but

d’actualiser la législation dans le domaine de la contrefaçon et de la mettre à

jour face aux évolutions techniques de la criminalité. La directive agit donc

comme complément au programme Périclès, notamment dans le domaine judiciaire

afin d’assurer la pleine coopération des États membres.[19]

La

directive cherche à compléter et améliorer la Convention de Genève de 1929 qui

prévoit déjà des sanctions pénales lourdes pour réprimer la contrefaçon. Cette

dernière a déjà produit, à l’époque, un rapprochement des législations

nationales ainsi qu’une coopération judiciaire en la matière. La directive

européenne quant à elle cherche à inscrire l’incrimination de trois types de

comportements: la production, la distribution et les infractions préparatoires.

Elle établit également les peines de prison qui s’élèvent à minium cinq ans

pour la distribution de fausses monnaies et une peine minimale de huit ans pour

sa production.[20]

Le

rapport de 2019 cherche à assurer que l’ensemble des États membres ont bien

transposé la directive dans leur législation nationale afin de pouvoir lutter

efficacement contre la contrefaçon et protéger au mieux l’euro. Le rapport note

que, dans l’ensemble, la directive a été correctement transposée par les États,

mais des problèmes de transpositions subsistent dans la majorité de ces

derniers. Un des problèmes rencontrés est le fait que les infractions

préparatoires, c’est-à-dire la production de dispositifs de sécurité sur les

contrefaçons, n’ont pas été transposées en tant qu’infraction autonome, mais

comme des tentatives d’infractions de production. D’autres problèmes existent

dans plusieurs États notamment pour la question des différentes durées des

peines selon l’infraction qui varient selon les États.[21]

En

conclusion, la directive a pour but de renforcer le cadre juridique notamment

pour les sanctions dans les questions de contrefaçon, ainsi celle-ci apporte

une valeur ajoutée à l’UE et à son système de protection de sa monnaie. Le

rapport dénote également l’apport positif pour les autres monnaies dans l’UE en

raison des dispositifs renforcés sur le niveau des sanctions, les outils

d’enquête et d’analyse, et sur la détection des faux billets et pièces de

monnaie. Du point de vue de la directive, elle est dans sa majorité respectée

et appliquée dans les législations nationales, cependant il existe des

problèmes dans la plupart des États membres. La Commission appelle donc au

respect de la directive et rappelle l’enjeu collectif de la protection de

l’euro.[22]

c. Programme Périclès IV

Au

vu de la réponse positive face au programme Périclès, la Commission a décidé de

lancer une proposition dans le but de poursuivre le programme après 2020. Le

nouveau programme, intitulé Périclès IV, sera la directe continuation de

Périclès 2020 et entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour une période de six

ans. Le budget alloué au programme sera dans les mêmes normes que le précédent

et s’élèvera à 7,700,000 euros. Au Parlement européen, la commission LIBE a

adopté à l’unanimité sa position sur la proposition de la Commission concernant

Périclès IV le 4 février 2019, exprimant son soutien à la poursuite du

programme.[23]

Les objectifs principaux restent les mêmes à savoir la prévention et la lutte contre la fraude et la contrefaçon en assistant les autorités compétentes et les États membres dans leur lutte, mais aussi en assurant la coopération entre ces différents lieux de pouvoir, également en dehors de l’UE, en assurant la transmission des meilleures pratiques. Les actions du programme restent également semblables à savoir l’échange et la dissémination d’information à travers l’organisation d’atelier, de séminaire, de conférence ou par l’échange d’employés. Le programme apporte un support technique, scientifique et opérationnel par le biais de ressources pédagogiques, d’étude multidisciplinaire et transnationale, de recherche innovante dans le domaine de la sécurité ou encore un support opérationnel dans le cadre de coopération interétatique. Un autre point compris dans le budget du programme est l’achat d’équipements spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon afin de protéger l’euro de celle-ci.[24] La proposition d’extension du programme Périclès doit encore être ratifiée par les 27 membres de l’UE, mais celle-ci ne devrait pas présenter de problèmes en raison de l’avis largement positif du précédent programme et du désir de voir celui-ci continuer.

Conclusion

La

première moitié de l’année 2019 a vu 251,000 euros de contrefaçons en billets

et monnaies retirés de la circulation. Cela correspond à une diminution de 4,2%

par rapport à la deuxième moitié de l’année 2018. C’est également une nette

diminution par rapport aux 363,000 contrefaçons retirées durant la deuxième moitié de l’année

2017. La grande majorité, c’est-à-dire 80%, des contrefaçons sont des billets

de 20 et 50€. La proportion de trouver des billets contrefaits reste toutefois

très faible si l’on compare cela au nombre de billets en circulation qui ont

augmenté 5,6% en 2018 pour atteindre 22 millions de billets pour une valeur

totale de 1,2 milliards d’euros. La BCE continue son travail contre la

contrefaçon notamment en réactualisant la sécurité sur les billets. Après

l’amélioration des mesures de sécurités sur les billets de 20 et 50€, c’est au

tour des billets de 100 et 200€ d’être adaptés, ce qui complète ainsi la série

de billets Europa plus sécurisée.[25]

L’euro

reste une monnaie sure et digne de confiance,

et ce, grâce au travail des

différents États membres et des agences européennes depuis l’introduction de la

monnaie commune. Le travail préparatoire avant son introduction en 2002

notamment par la décision-cadre du Conseil en 2001, a permis la création d’une

base solide pour la défense de la monnaie. Les programmes successifs Périclès

ont mis en place une coopération européenne afin de lutter efficacement contre

les criminels. Le bilan de ce programme est extrêmement positif en raison de la

recrudescence de la contrefaçon et de l’avis positif général des participants

(il semble avoir une opposition dans l’idée de la phrase). De plus, le

programme a permis de mettre en place des coopérations avec d’autres régions du

monde telles que l’Amérique latine. Dès lors, il n’est pas sans surprises de

voir continuer le programme Périclès sous le nom Périclès IV lors de la période

2021-2027.

La création d’une monnaie commune

européenne fut un pas historique dans la construction européenne. Sa réussite

jusqu’à ce jour dénote d’une grande coopération et d’une grande volonté de

solidarité parmi les membres de l’UE. Le programme Périclès a largement

participé à la création d’une coopération européenne et a permis la mise à jour

continuelle face à une criminalité de plus en plus technique et

transfrontalière. Toutefois, l’euro reste une monnaie très attractive en raison

de par sa valeur et sa stabilité. Dès lors, elle restera la cible des

criminels, ce qui demande une vigilance et une adaptation constante des

différentes autorités. L’euro reste aujourd’hui l’une des plus grandes

réussites européennes et démontre de la capacité des européens à travailler

ensemble dans un but commun.

Jérémy Biedermann

