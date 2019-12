Le phénomène d’asile et

d’immigration a fortement touché la France. Étant un pays avec des capacités

nécessaires pour accueillir les immigrants, la France est devenue un des

endroits favoris pour eux. Dans cet article, nous allons présenter la question

migratoire sous la gouvernance d’Emmanuel Macron afin de connaitre plus

précisément sa position sur le sujet. Les questions liées à l’immigration et à

l’asile n’ont pas été des enjeux primaires pendant sa campagne présidentielle.[i] Seulement après plusieurs sondages en

France, Emmanuel Macron a insisté sur la dimension migratoire de son programme.

Dans un tel contexte, le gouvernement a amené un projet de loi pour une

immigration contrôlée, un droit d’asile efficace et une intégration achevée.[ii] La première partie de cet article se

focalisera sur la situation des émigrés en France et les mesures prises par

Emmanuel Macron. Nous allons analyser les problèmes causés par l’immigration.

Pour continuer, l’article se concentrera sur le projet du gouvernement français

de loi Asile et Immigration. Il sera aussi utile de constater comment a-t-il

changé la position d’Emmanuel Macron sur l’immigration et le droit d’asile. Ce

dernier est bien lié avec la réalité que les immigrants et les demandeurs

d’asile se confrontent aujourd’hui. Est-ce que le

changement de pied de Macron a rendu la vie un peu plus difficile aux

immigrants ? Il est essentiel de mentionner et d’expliquer la question de

quota migratoire selon Macron. La dernière partie de notre analyse se

focalisera sur la réunion du Comité interministériel français le 6 novembre 2019.

1. La situation des immigrants après la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. Quelles sont les mesures prises par le président pour régler la situation ?

Malgré les promesses

gouvernementales faites pendant les élections sur la question de demandeurs

d’asile et l’immigration, on note un problème majeur qui a directement touché

les droits des immigrants. Nous mentionnerons

le cas de la destruction du campement de Calais en octobre 2016 et la hausse du

parc d’hébergements destinés aux demandeurs d’asile où la majorité d’entre eux

vivent dans des conditions extrêmement difficiles.[iii] Il s’agit bien d’une situation humanitaire absolument

catastrophique. Cette situation était plus préoccupante à Calais, où les

associations d’aide aux immigrants ont compté près de 600 personnes sans

hébergement.[iv] La situation en Île-de-France parait être la même où

le Centre humanitaire d’accueil pour les réfugiés qui a ouvert ses portes à

Paris en décembre 2016 est saturé depuis longtemps, laissant plusieurs

centaines de migrants abandonnés à leur propre sort dans les rues de la

capitale.[v] Ces deux exemples sont des facteurs déterminants de

l’urgence humanitaire. Malheureusement ils sont pourtant loin d’être résolus

par le gouvernement. Alors, il est nécessaire que le président et son

équipe gouvernementale trouvent des solutions concrètes à cette situation

désastreuse. Si le programme électoral d’Emmanuel Macron n’était pas

directement concentré sur l’hébergement d’urgence des migrants, il a dû prendre

des mesures importantes pour préserver la saturation du système d’accueil

français et faire face à l’urgence de la situation.[vi] Les mesures prises par le gouvernement d’Emmanuel

Macron visent à :

– Minimiser le nombre de demandeurs d’asile pris en charge à un moment donné par l’État en raccourcissant les délais d’examen de leur demande d’asile, et renvoyer systématiquement les déboutés du droit d’asile hors du territoire national.[vii]

– Réformer les conditions d’examen des demandes d’asile pour qu’une décision soit rendue en moins de six mois, recours compris, là où actuellement cette période peut durer jusqu’à un an, voire plus, en raison d’un très grand nombre de dossiers en instruction.[viii]

2. Le Projet français de loi Asile et Immigration

La situation migratoire

constitue un défi majeur pour la France et l’Europe. La France doit donc agir

dans le cadre européen afin de mieux gérer les flux migratoires, mais aussi d’une

politique mieux coordonnée à l’égard des pays d’origine et de transit.[ix] Le projet de loi est la solution concrète pour

atteindre ces objectifs. Ce dernier vise à faciliter et accélérer les

procédures de demande d’asile. Le projet de loi Asile et Immigration cherche

également à renforcer la politique de lutte contre l’immigration irrégulière et

de lutte contre les fraudes.[x] Selon Macron, les questions migratoires ont toujours

été des questions complexes, sur lesquelles la France travaille avec motivation

pour défendre les droits de l’Homme. Ce projet a pour but de répondre aux

difficultés rencontrées par le système français d’immigration et d’asile pour

que la France puisse rester fidèle à ses valeurs.

Le projet de loi Asile et Immigration

est fondé sur deux objectifs :

a) Accroître la protection des individus

Améliorer les conditions de séjour pour les personnes vulnérables : Il sera également mis en priorité le droit au séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire, des apatrides et des membres de leur famille.[xi] Il faudrait garantir la protection des jeunes filles contre le risque d’excision. Ce dernier se réalisera en sécurisant la transmission du certificat médical établi dans son pays d’origine. Il est aussi prévu la garantie de la réunification familiale pour les mineurs réfugiés isolés.[xii]

Protection des victimes qui souffrent de la violence familiale ou conjugale : Les personnes qui obtiendront le statut de victime de violences auront droit à une carte de résident de plein droit. Le titre de séjour temporaire sera assuré dans le cas où l’individu a besoin de protection provisoire.[xiii] De l’autre côté, ce projet assurera la protection des mineurs contre les reconnaissances faussées de paternité.[xiv]

b) L’harmonisation des procédures françaises avec le droit et les pratiques européennes

Mettre en ordre les procédures par rapport aux pratiques européennes : les délais de la procédure d’asile présentés à la Cour nationale du droitr d’asile (CNDA) doivent être accélérés.

L’amélioration de la répartition des demandeurs d’asile sur la région : Pour mieux accueillir les immigrants, il est envisagé de créer un schéma national de réception des demandeurs d’asile, avec une clé de distribution régionale.[xv] Ce projet impliquera que de nouveaux centres d’accueil seront d’accueil créés par le gouvernement.[xvi]

3. Comment la position de Macron sur l’immigration a-t-elle pu changer ?

Le mandat d’Emmanuel

Macron a été caractérisé par l’application d’une politique ouverte sur

l’immigration et les demandeurs d’asile.

Pendant son discours à Orléans le 27 juillet 2017 Macron a

confirmé « qu’il ne préfère pas une France qui fait croire aux

gens dans le reste du monde qu’ils peuvent faire tout et n’importe quoi ».[xvii] Macron a toujours soutenu la question migratoire et pour

lui, les immigrants forment une société et un marché de travail plus efficace.

La France est un pays avec des principes démocratiques qui lutte contre la

violation de droits de l’Homme et qui se dirige vers une politique migratoire

ouverte. Malgré ses principes, Emmanuel

Macron a complètement changé de stratégie en ce qui concerne l’immigration et

la demande d’asile. Nous analyserons ici la question des quotas migratoires

selon Emmanuel Macron pour mieux comprendre ce changement.

Macron et la question des quotas migratoires

Le président de la

République a abordé la possibilité de fixer des objectifs annuels définis par

le Parlement sur l’immigration.[xviii] Cette proposition se traduit par un système de quotas

qui est également défendu par des personnalités de droite.[xix] Dans sa lettre dirigée aux Français,

Macron a remis en question la procédure du droit

d’asile et il a constaté « des tensions et des doutes liés à l’immigration

et aux défaillances du système français

d’intégration ». Macron cherche la compréhension de son peuple et

pour cette raison, il pose plusieurs

questions très commentées depuis leur publication, comme par

exemple: «Que proposez-vous faire pour améliorer l’intégration dans notre

Nation? En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies,

souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par

le Parlement ?»[xx]

Lors de sa campagne

présidentielle, le chef de l’État a graduellement évoqué sa position,

aboutissant à une annonce surprise qui tranche singulièrement avec les

déclarations qui l’ont précédée. « Je ne crois pas aux politiques

de quotas, parce qu’on ne sait pas les faire respecter : déciderions-nous

demain d’avoir un quota de Maliens ou de Sénégalais d’un côté,

d’informaticiens, de bouchers de l’autre, comme certains le proposent, un tel

dispositif serait quasiment impossible à piloter. »[xxi] Deux ans et

demi plus tard, Emmanuel Macron change complètement son idée sur les quotas

migratoires. Selon les informations du service politique de BFMTV, le

gouvernement s’accorde à mettre

en place un système d’objectifs chiffrés ou de quotas d’immigration économique.[xxii] Cette affirmation est imprévue et s’inscrit plutôt dans

la continuité de l’évolution du chef de l’État sur les questions migratoires

depuis son élection.[xxiii] Pendant la campagne, il était important pour Macron de se

distinguer de son adversaire politique François Fillon, dont le

programme incluait l’instauration de quotas.[xxiv] Durant cette période, les quotas n’étaient pas dans

la stratégie de la politique migratoire d’Emmanuel Macron. En revanche, c’est

pendant la crise des gilets jaunes qu’Emmanuel Macron a changé de posture. Lors

de son annonce télévisée du 10 décembre, le président confirme le fait

qu’il préfère que la Nation puisse se mettre d’accord sur quelle est son identité profonde en affrontant

la question de l’immigration.[xxv]

Interrogé par Le Journal du Dimanche en juin 2019, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner déclare que la France va travailler plus fortementpour assurer d’autres modes d’immigration légale en stimulant le système de quotas migratoire. Ce propos est contradictoire avec la première position du gouvernement Macron et nous pouvons penser que le système d’immigration français souffre d’un manque de ponctualité et de stabilité. Emmanuel Macron a réalisé la mise en place de quotas d’immigration économique. Selon lui ils seront restreints à une catégorie spécifique n’incluant que 33.500 titres de séjour sur près de 250.000 entrées légales par an.[xxvi]

4. La réunion de Comité interministériel de France sur l’immigration et l’intégration

Le Comité interministériel a été tenu le mercredi 6 novembre 2019 où quelques décisions ont été prises

pour améliorer la politique d’immigration, d’asile et d’intégration. Le Premier

ministre français a déclaré que : « Notre politique migratoire

doit d’abord tenir compte des désordres du monde. La France n’est pas une île.

Parce que c’est son intérêt, parce que c’est sa vision, la France doit

contribuer à réduire les déséquilibres en matière de richesse et à bâtir les

chemins de la Paix et du développement. C’est la raison pour laquelle le

président de la République s’engage fortement sur plan diplomatique. C’est la

raison pour laquelle il a fait le choix d’augmenter fortement l’effort d’aide

publique au développement à destination de toute une série d’États partenaires.

C’est aussi pourquoi cet effort nouveau doit s’inscrire avec ses partenaires

dans une logique d’engagements réciproques ».[xxvii]

Il sera utile de

mentionner et expliquer les décisions qui ont été prises durant la réunion du

Comité interministériel pour avoir une information plus claire et précise sur

la question migratoire. Le but principal de la France est de mettre les

questions migratoires au cœur de leur action diplomatique. Depuis 2017, l’aide

publique au développement (APD) est un des facteurs les plus importants pour le

réinvestissement dans la question migratoire.[xxviii] C’est pour cette raison que Macron président a estimé

de porter l’APD à 0,55% de la richesse nationale en 2022.[xxix] Les chiffres montrent l’application de cette

procédure dans le cas où l’aide publique au développement est passée de 0,37%

de la richesse nationale en 2016, à 0,43% en 2018.[xxx] Dans le contexte géopolitique l’Afrique représente 18

des 19 pays prioritaires, et possède un profit de 41% de financements.[xxxi] La France et l’ADP permettent de produire des

solutions réelles pour la croissance de ces pays.[xxxii]

Un projet de loi de

programmation et d’orientation vise à arriver en 2020. L’APD a un but clair de

lutter contre les inégalités et les injustices, mais aussi de contribuer au

développement des pays les plus vulnérables. Elle peut, à ce titre servir comme

un levier au service de la politique migratoire française. L’ADP peut garantir

l’aide humanitaire, le renforcement capacitaire et les projets

sociaux-économiques.[xxxiii]

Pour réaliser ces misions

l’ADP doit se situer dans un dialogue plus large et dans une logique d’engagements

mutuels.[xxxiv] Il sera essentiel de mettre en place un dialogue

annuel avec les États bénéficiaires de l’APD française. Ce dialogue se

concentrera sur plusieurs points en visant à obtenir une baisse de

l’immigration illégale.

Une autre décision qui a

été prise durant cette réunion était la proposition pour refonder l’espace

Schengen et le régime d’asile européen. La France reste fière de son idée pour

mettre en place des mécanismes frontaliers à l’extérieur de ses centres

contrôlés. L’agence FRONTEX est le premier acteur que la France soutient et

elle souhaite que le nombre des effectifs s’augmente de 1 000 à 10 000 personnes d’ici 2024.[xxxv] Emmanuel Macron aspire à garantir un lien entre la mise en œuvre des règles du

système d’asile européen et des contrôles aux frontières extérieures par chaque

pays d’une part, et la nature des contrôles aux frontières intérieures d’autre

part.[xxxvi] Cela ouvrira la possibilité d’une renégociation du Code

Frontières Schengen dans l’année qui suit.

D’un autre côté, Macron

s’appuie sur l’idée de signaler un regroupement européen plus vaste des

conditions d’accueil et lutter contre les déviations et les abus.[xxxvii] Le regroupement de l’instruction des demandes d’AME

de métropole dans trois caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) permettra

de renforcer l’efficacité du contrôle. Cette réorganisation sera mise en place

avant la fin de l’année 2019. A partir de 2020, les Caisses primaires

d’assurance maladie auront accès à la

base de données des visas pour identifier avec exactitude l’attribution du

droit et les manipulations de visas.[xxxviii] Dans le cas d’un délai de 3 mois de l’expiration du

visa ou du titre de séjour des immigrants il sera requis de renouveler ces

documents avant l’obtention de l’aide médicale.[xxxix] Cette règle sert à éviter l’immigration irrégulière

et le fait que les immigrants n’entrent pas sur le territoire avec un visa afin

d’obtenir l’aide médicale directement à son expiration. Macron et son

administration ont pour but de renforcer la loi sur les conditions de résidence.[xl] Dès 2020, les personnes qui demanderont l’aide

médicale doivent précisément se présenter uniquement par comparution physique

devant une des caisses primaires d’assurance maladie.[xli] Dans la même ligne, le contrôle des attestations

d’hébergement sera consolidé.[xlii]

Conclusion

Pour conclure, on

constate qu’Emmanuel Macron a totalement changé d’avis pour la question

migratoire. Selon notre réflexion, nous pouvons dire que ce changement radical

est fortement lié à la crise de gilets jaunes. De l’autre côté, il ne faut pas

éviter le cas des élections présidentielles qui sont en cours de se prononcer.

L’extrême droite en France est devenue de plus en plus vaste et c’est pour

cette raison que Macron est sceptique sur la question migratoire. Le

renforcement de la conduite de la politique de délivrance des visas explique

très bien son scepticisme. Le président vise à atteindre trois objectifs[xliii] :

– La préservation du risque sécuritaire

– Le renforcement du contrôle des flux migratoires

– La promotion de l’attractivité et des échanges.

Au niveau européen, la

vague de populisme via le Brexit, la montée au pouvoir de l’extrême droite dans

certains États membres et les manifestations de plus en plus évidentes de

l’opposition contre l’immigration par une considérable partie de la population

européenne ont orienté les politiques migratoires des États

membres vers une incertitude et une confusion.[xliv] L’Union européenne se trouve en pleine crise

politique et par conséquent, elle doit prendre en considération les différentes

approches des États membres et les intégrer afin de pouvoir répondre aux

critiques de ces derniers et de la société civile.[xlv]

Selon Emmanuel Macron « la coopération européenne l’a emporté. La solidarité que nous devons aux premiers pays d’entrée a été acceptée lors de Sommet européen ».[xlvi] Le résultat du Sommet européen de 2018 confirme le désaccord des États membres sur la question migratoire. Selon Juncker, les institutions européennes ne constituent pas les acteurs les plus importants pour les différentes questions de l’UE, mais au contraire, il s’agit toujours des États membres. Il est frustrant que la majorité des États considèrent l’arrivée des immigrants comme une menace pour leur intérêt national.[xlvii] La position de Macron et des autres EM de l’UE sur la question migratoire a mis en difficulté les institutions européennes. Les disputes entre les États membres ont aggravé la situation. L’UE doit être plus unie pour promouvoir ces valeurs et pour montrer que la famille européenne sait toujours comme faire face à des situations difficiles

Rama Greta



[i]

DRAVIGNY Josselin, « Présidence Macron et immigration : la

continuité en marche ? », Migrations Société, 2017/2

(N° 168), pp.3, URL : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2017-2-page-3.htm.

[ii] Ibidem.

[iii] Ibid,

pp.4.

[iv] Chiffre

cité par L’Auberge des migrants et le Secours catholique, présent sur place,

opcit in DRAVIGNY Josselin, « Présidence Macron et

immigration : la continuité en marche ? », Migrations

Société, 2017/2 (N° 168), pp.4, URL : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2017-2-page-3.htm.

[v] Actuellement,

on estime qu’environ 80 migrants arrivent chaque jour à Paris. Sur la situation

dans la capitale, voir MARESCHAL, Édouard de, “À Paris, 1 000 migrants

dorment aux alentours du centre de premier accueil”, Le Figaro, 21 juin

2016.

[vi] DRAVIGNY Josselin,

« Présidence Macron et immigration : la continuité en

marche ? », Migrations Société, 2017/2 (N° 168),

pp.4, URL : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2017-2-page-3.htm.

[vii] Ibid,

pp.5.

[viii] Ibidem.

[ix] Projet

de loi Asile et Immigration, Mis à jour le 25 avril 2018, URL : https://www.gouvernement.fr/action/projet-de-loi-asile-et-immigration.

[x] Projet

de loi Asile et Immigration, Mis à

jour le 25 avril 2018,

URL : https://www.gouvernement.fr/action/projet-de-loi-asile-et-immigration.

[xi] Ibidem.

[xii] Ibidem.

[xiii] Décryptage

de loi Asile et Immigration, Mis à jour le 30 Juillet 2018, URL : https://www.lacimade.org/decryptage-projet-de-loi-asile-immigration/.

[xiv] Projet

de loi Asile et Immigration, Mis à jour le 25 avril 2018, URL : https://www.gouvernement.fr/action/projet-de-loi-asile-et-immigration.

[xv] Ibidem.

[xvi] Ibidem.

[xvii] Discours

d’Emmanuel Macron à la cérémonie de naturalisation à la préfecture du Loiret,

Publiée le 27 Juillet 2017, URL : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/07/27/discours-d-emmanuel-macron-a-la-ceremonie-de-naturalisation-a-la-prefecture-du-loiret.

[xviii] BFMTV, « Le

changement de pied d’Emmanuel Macron sur les quotas d’immigration »,

Publiée le 05 Novembre 2019, URL : https://www.bfmtv.com/politique/le-changement-de-pied-d-emmanuel-macron-sur-les-quotas-d-immigration-1799901.html.

[xix] Ibidem.

[xx] Reuters

Staff, « Macron ouvre la porte à des quotas migratoires »,

Publiée le 14 Janvier 2019, URL : https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1P81EC-OFRTP.

[xxi] Publiés

le 2 mars 2017 sur le site de l’hebdomadaire protestant Réforme.

[xxii] BFMTV, « Le

changement de pied d’Emmanuel Macron sur les quotas d’immigration »,

Publiée le 05 Novembre 2019, URL : https://www.bfmtv.com/politique/le-changement-de-pied-d-emmanuel-macron-sur-les-quotas-d-immigration-1799901.html.

[xxiii] Ibidem.

[xxiv]ALEXANDRE

Lucie, « Immigration, comment s’est forgée la doctrine Macron »,

Publiée le 7 Octobre 2019, URL : https://www.la-croix.com/France/Immigration/Immigration-comment-sest-forgee-doctrine-Macron-2019-10-07-1201052505.

[xxv] BFMTV, « Le

changement de pied d’Emmanuel Macron sur les quotas d’immigration »,

Publiée le 05 Novembre 2019, URL : https://www.bfmtv.com/politique/le-changement-de-pied-d-emmanuel-macron-sur-les-quotas-d-immigration-1799901.html.

[xxvi] Ibidem.

[xxvii] Comité

interministériel sur l’immigration et l’intégration, « 20 décisions

pour améliorer notre politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, URL : https://www.gouvernement.fr/partage/11224-comite-interministeriel-sur-l-immigration-et-l-integration.

[xxviii] Comité

interministériel sur l’immigration et l’intégration, « 20 décisions

pour améliorer notre politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, pp.5, URL : https://www.gouvernement.fr/partage/11224-comite-interministeriel-sur-l-immigration-et-l-integration.

[xxix] Ibidem.

[xxx] Ibid,

pp.6.

[xxxi]République

française : Le Gouvernement, Comité interministériel sur

l’immigration et l’intégration, « 20 décisions pour améliorer notre

politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, pp.7.

[xxxii] Ibid,

pp.9

[xxxiii]

République française : Le Gouvernement, Comité interministériel sur

l’immigration et l’intégration, « 20 décisions pour améliorer notre

politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, pp.5-7.

[xxxiv] Ibidem.

[xxxv] Ibid,

pp.7.

[xxxvi]

République française : Le Gouvernement, Comité interministériel sur

l’immigration et l’intégration, « 20 décisions pour améliorer notre

politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, pp.6.

[xxxvii] Ibidem.

[xxxviii]

République française : Le Gouvernement, Comité interministériel sur

l’immigration et l’intégration, « 20 décisions pour améliorer notre

politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, pp.

8.

[xxxix] Ibid, pp.8-9.

[xl] Ibidem.

[xli] Ibidem.

[xlii] Ibidem.

[xliii] République

française : Le Gouvernement, Comité interministériel sur

l’immigration et l’intégration, « 20 décisions pour améliorer notre

politique d’immigration, d’asile et d’intégration », 06/11/2019, pp.

11.

[xliv] CHIRON

Paul, « Europe, la gestion migratoire », Février 2019, Publiée

par IRIS, pp.4.

[xlv] Ibid,

pp.7.

[xlvi] « Un

accord sur les migrations trouvé lors du sommet de l’UE », Le

Monde, Publié le 29 Juin 2018, Disponible sur : https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/29/un-accord-sur-les-migrations-trouve-au-sommet-de-l-union-europeenne_5322859_3214.html.

[xlvii] CHIRON

Paul, « Europe, la gestion migratoire », Février 2019, Publiée

par IRIS, pp.13.

L’article La question migratoire sous la gouvernance d’Emmanuel Macron est apparu en premier sur Le portail de référence pour l'espace de liberté, sécurité et justice.

0 Linkedin

Author : EU Logos