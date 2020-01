Introduction

Elle fait de plus en plus parler d’elle et a souvent une connotation négative, due à son traitement dans les œuvres cinématographiques de science-fiction : il s’agit de l’intelligence artificielle (IA), qui, selon les prédictions les plus apocalyptiques, amènerait les machines à se rebeller contre l’espèce humaine et à l’asservir. Si ces prédictions relèvent de la dystopie, on peut néanmoins affirmer que l’IA va à terme bouleverser nos vies et nos sociétés, car tous les secteurs semblent concernés. Cet article consacré à l’IA prétendra dans un premier temps à apporter des éléments de définitions, suivi dans une exposition d’un panel de champs d’application de l’IA et les enjeux qui en sont liés, suivi de l’action que compte prendre l’Union européenne.

Qu’est-ce que l’IA ?

Histoire et définitions

Si elle fait parler de plus en plus d’elle ces derniers temps, l’IA

n’est pas « toute jeune » : un consensus d’experts date les

origines de l’IA avec les travaux du vainqueur de la machine Enigma Alan

Turing, remontant aux années 1950[i]

et le terme a été inventé en 1955 par le mathématicien John Mc Marty

« pour désigner une discipline scientifique neuve destinée à mieux

comprendre l’intelligence en la décomposant en facultés cognitives si

élémentaires que l’on devrait être en mesure de fabriquer des machines pour les

simuler. »[ii].

Plus récemment, selon Stuart Russel, l’IA est « l’étude des méthodes

permettant aux ordinateurs de se comporter intelligemment [qui] englobe des

tâches telles que l’apprentissage, le raisonnement, la planification, la

perception, la compréhension du langage et la robotique »[iii],

mais pour d’autres, la définir la plus complètement possible pose problème[iv]

et donc, « l’IA demeure […] un objet difficile à cerner »[v].

Une autre manière de définir l’IA est de cerner ses composants :

selon Nicolas Miailhe, « l’IA est propulsée par la convergence et la

maturité industrielle de trois grandes tendances technoscientifiques : le big data, le machine learning et l’informatique de très haute puissance dans le

cloud »[vi],

avec au cœur de ce système, l’être humain[vii].

Pour Miailh, on devrait plutôt parler d’intelligence « collective »

au lieu d’intelligence « artificielle »[viii]

. Deux des trois composantes seront explicitées : le big data et le machine

learning.

Le Big Data

À l’instar de l’IA, le Big Data n’est pas nouveau non plus : il

remonterait au milieu du 19e siècle où la technologie de l’époque a permis aux États

de constituer des registres de toutes les données qui pouvaient passer sous la

main[ix],

mais le terme en lui-même ne remonte qu’aux années 1990, popularisé par John

Mashey pour désigner « des bases de données trop grandes et complexes pour

être étudiées avec les méthodes

statistiques traditionnelles et, par extension, à tous les nouveaux outils

d’analyse de ces données »[x].

En outre, le terme Big Data aurait été utilisé comme substitut à l’expression

intelligence artificielle, à cause des films de science-fiction où la machine

écraserait l’homme dans le futur, comme dans Terminator[xi].

De manière simplifiée, le Big Data se caractérise par deux choses : un

volume important de données collectées et la création de contenus variés en

continu[xii],

le tout pour un meilleur coût[xiii]. Le Big Data doit son envol à partir de 2008

grâce à la troisième génération de téléphones portables ainsi qu’à la capacité

de calcul et de stockage de plus en plus performant[xiv],

mais plus tôt dans la décennie, en 2001, Douglas Laney qualifie le Big

Data avec ses trois, puis cinq «

V » [EBY1] : le

volume, la vélocité, la variété, la valeur et la véracité[xv].

C’est-à-dire, primo le Volume,

soit la grande quantité d’information contenue dans ces bases de données dont

la vitesse de génération dudit volume est de l’ordre du zettabits voire du

brontobits par seconde (respectivement 1021 et 1024,

sachant qu’un giga représente 109, soit un milliard) ou encore que

chaque minute, on génère en donnée l’équivalent de toutes les données du monde

de l’invention de l’écriture jusqu’à 2008[xvi],

ce qui pose des problèmes de stockage. Cependant, si tous les ordinateurs étaient connectés en

réseaux, la capacité de stockage excéderait les besoins[xvii].Secundo, la Vélocité, soit la vitesse de la création, de collecte, de transmission

et d’analyse de données qui est de l’ordre de la nanoseconde (un milliardième

de seconde)[xviii],

soit la vitesse des achats et des ventes d’actif sur les marchés financiers[xix],

mais qui pose la question de la rapidité de la réactivité, en cas d’une propagation

d’une fausse information par exemple[xx]

; tertio, la Variété, soit les

différences de natures, de formats et de structures des données (tableaux avec

variables, textes, fichiers audio et/ou vidéo, images ) dont l’analyse avec les

méthodes statistiques traditionnelles se révèle impossible[xxi]

; quarto, la Valeur, soit la capacité

de ces données à générer du profit. Pour la période 2009-2018, le revenu généré

par le Big Data est passé de 100 millions à 42 milliards d’euros[xxii]

et enfin cinco, la Véracité des

données, soit « leur validité, c.-à-d. la qualité et la précision ainsi que

leur fiabilité », challengée notamment par les fake news[xxiii].

Le machine learning et le

deep learning

Le terme machine learning – ou

apprentissage automatique – est apparu également dans les années 1950, inventé

par Arthur Samuel[xxiv],

qui consiste en un algorithme exploitant des grandes bases de données,

c’est-à-dire du big data avec une

énorme puissance de calcul pour exécuter les tâches[xxv],

et à terme, la machine elle-même s’améliore au niveau de la vitesse d’exécution

et de sa capacité à résoudre les problèmes qui lui sont soumis[xxvi].

Deux autres concepts sont à mentionner en parallèle du machine learning. D’une part, on parle

également de deep learning – ou

apprentissage profond – dont le terme n’apparut qu’à partir des années

1980-1990[xxvii]

et dont l’apprentissage « supervisé ou non, [a] pour but de s’approcher –

et de dépasser – des résultats obtenus

par l’humain pour la même tâche, y compris dans des situations complexes multifacteurs »[xxviii]

et d’autre part, le transfer learning

– ou apprentissage par transfert – qui désigne la capacité à transférer les

algorithmes de machine learning d’une

application à une autre[xxix].

Les différentes IA

Pour terminer, il existe une typologie des IA, certaines sont dites faibles ou fortes,[EBY2] limitées ou totales, voire encore combinées. Une première distinction donc est celle proposée par John Searle où il opposa la notion d’intelligence artificielle faible, «celle des ingénieurs susceptibles de reproduire un grand nombre de fonctions cognitives avec une manipulation symbolique d’information […] qui parviendrait à des réalisations techniques inouïes»[xxx], à celle d’intelligence artificielle forte, c’est-à-dire « celle des philosophes qui prétendaient restituer avec les techniques d’IA l’esprit dans son intégralité, et en particulier la conscience [mais qui] serait incapable d’atteindre ses objectifs »[xxxi]. Toujours sur base de cette distinction, une IA faible permet l’automatisation de tâches dites à faible valeur ajoutée – comme les voitures autonomes – tandis qu’une IA forte « serait le pendant de l’homme voire le dépasserait, sachant concilier émotions, ressentis, confiance, instinct, analyse, etc. –, mais qui relève encore de l’imaginaire »[xxxii].

Une autre distinction, ressemblant peu ou prou à la première, est celle

entre une IA dite limitée (ou de bas niveau) et une IA dite totale. La première

se base sur le machine learning dans

l’exécution de tâches simples, améliorant le processus sans pour autant le

modifier dont les exemples sont connus comme les assistants Siri (Apple) ou

Echo (Amazon) ou encore le robot d’indexation des sites de Google[xxxiii],

mais bien que reposant sur un système big data optimisé, ils ne peuvent rien

faire que ce pour lequel ils sont programmés[xxxiv].

La seconde désigne une technologie caractérisée par le traitement de multiples

canaux de données à vitesse supérieure à celle de l’humain et qui, à terme, pourrait

dépasser son concepteur, car sa principale caractéristique est de pouvoir modifier

son propre programme par elle-même, ce qui suscite un sentiment de menace pour

certains, mais cette technologie n’existe pas pour le moment et semble

lointaine[xxxv].

Enfin, à l’intermédiaire de ces deux IA, notons celle dite combinée, qui

« [intègre] des capteurs de natures différentes et [tente] de combiner à

la manière de l’homme, plusieurs signaux pour élaborer une réponse […] une

sorte de cyber-prothèse de l’homme qui lui permet de disposer de capacités

d’actions étendues »[xxxvi]

Liste non exhaustive des domaines

concernés

L’armée et les systèmes d’armes

létales autonomes (SALA)

Sur le plan militaire, l’IA pourra changer la donne sur la manière de

mener une guerre sur bien des plans : la réalisation de cartes, la

reconnaissance de terrain, le renseignement ou encore des véhicules autonomes[xxxvii],

mais également les systèmes d’armes létales autonomes (SALA), qu’on pourrait

qualifier de « robots tueurs », systèmes qui agissent d’eux-mêmes en

quelque sorte (ex : équipements de poursuite des missiles autonomes)[xxxviii].

La venue de l’IA sur le plan militaire apportera son lot de bouleversements.

Tout d’abord, à l’instar des enjeux liés à l’espace, les nouveaux

acteurs du numérique pourraient faire leur entrée dans l’économie de l’armement

et de la sécurité[xxxix].

Ensuite, elle pourrait faire de moins en moins place à l’homme[xl],

mais elle sera d’une grande aide pour la prise de décision ou pour préparer une

opération militaire[xli],

voire remplacer le soldat pour des missions jugées trop périlleuses[xlii].

En outre, des systèmes d’armements autonomes, létaux ou non, sont déjà proposés

par certains pays (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France, Israël)[xliii],

mais on estime être toujours au stade d’une IA faible . Cependant, à terme, on

pourra envisager des robots opérés à distance agir comme des « compagnons

d’armes »[xliv]

.

Pour terminer, citons deux gros obstacles : l’argent et le droit.

Pour le premier, le développement et l’utilisation de l’IA supposeront être

capables de payer un prix d’entrée et on devra probablement revoir « l’organisation

nationale et européenne de notre base

industrielle et technologique de défense et

sur les schémas de production et de reproduction des armes nouvelles »[xlv].

Pour le second, il est une volonté de réglementer l’IA dans son application

militaire avec en ligne de mire ces fameux « robots tueurs »,[EBY3] :

pour l’eurodéputée grecque Eva Kaili, une réglementation internationale sera

nécessaire à l’instar des traités concernant les armes chimiques et biologiques[xlvi]. Plus récemment, en 2018, une résolution du

Parlement européen a appelé à une interdiction internationale des SALA estimant

que les « décisions en situation de guerre doivent rester l’apanage des

cerveaux humains[xlvii],

mais aux Nations Unies, les États-Unis, la Russie, Israël ou encore la Corée de

Sud ont exprimé une grande opposition à ce type de réglementation[xlviii].

Les impacts sociaux et sociétaux

L’IA génère aussi des craintes sur les plans sociaux et sociétaux, avec

en premier lieu l’impact sur l’emploi de manière générale. Si l’IA a permis de

nos jours de remplacer l’humain dans un bon nombre de tâches, la crainte

qu’elle soit plus destructrice que créatrice d’emploi n’est pas neuve : un

rapport de 1966 adressé au président américain Lyndon Jonhson faisait part de

ces inquiétudes[xlix]

et se posa dans la foulée la question de mettre en place un revenu universel/de

base pour compenser cette destruction, et financé par une taxe sur les machines[l],

car dans un modèle d’État-providence dont la majorité des recettes fiscales est

issue du travail, il faut trouver une alternative à son financement si le

nombre d’emplois venait à diminuer selon l’eurodéputée Mady Delvaux[li].

Plus récemment, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au

travail recommande une « IA d’assistance et collaborative » sur base de

certains risques identifiés[lii]

: le danger des travailleurs ; les discriminations, avec la présence de biais

sexistes et/ou racistes[liii],[liv],[lv],

sciemment programmés ou non, avec une base de données où l’on retrouve des

métiers historiquement genrés ; la destruction massive d’emplois peu

qualifiés avec, pour la période

1999-2017 , des « effets significatifs

sur l’emploi, principalement pour les jeunes travailleurs et les travailleurs

moyennement qualifiés, et quasi aucun effet sur les salaires »[lvi]

; l’augmentation des accidents entre robots et travailleurs et les atteintes à

la vie privée.

Mais d’autres se montrent plus optimistes : pour le Parlement européen,

l’IA, couplée à la robotique, peut aider les gens dans leur vie privée et

professionnelle -avec par exemple les exosquelettes[lvii],

mais il faudra en contrepartie à la destruction d’emploi, organiser la

formation et la reconversion[lviii].

De plus, selon un avis de la commission « Industrie, recherche et

énergie » (ITRE) d’octobre 2016, une équipe composée de robots et

d’humains peut voir sa productivité augmenter de 85%, comparé à une équipe

homogène doublée d’une demande d’un cadre pour répondre aux besoins de

développement de l’IA[lix].

De manière plus large, certains militent pour donner un sens à l’IA, si elle

est tournée vers l’aide aux réfugiés, malades et pauvres et en se mettant au

service de l’écologie et du social, comme c’est le cas dans divers domaines :

la prévision de catastrophes naturelles, la gestion de denrées alimentaires et

l’optimisation de l’agriculture ou encore favoriser l’accès à la culture[lx].

Lutte contre les fake news

L’autre défi que pose l’IA se situe au niveau politique : si l’IA

posait la question de comment réagir à la propagation d’une fausse information

– ou fake news – mentionnée supra, elle pourrait en être la

solution, c’est le pari fait par 3 étudiants fin 2018. Baptisée Neutral News, il s’agit d’une IA qui

agrège en continu des centaines de milliers d’articles du monde entier qui sont

soumis à un nombre large de critères comme la sémantique, la syntaxe, le degré

de plagiat d’un article ou encore la fiabilité de la source avec un but de

pouvoir donner une information viable, aux antipodes de Facebook dont

l’algorithme propose à l’utilisateur des informations partagées par « ses

semblables », le confortant encore plus dans ses idées[lxi],

mais se pose alors la question en amont, sur quel(s) critère(s) peut-on établir

la fiabilité d’une source ?

Mais si l’IA semble une solution à ces fameuses fake news, on peut aller plus loin dans un but malveillant avec

l’apparition de ce qu’on appelle les deep

fake ou « hyper-trucage ». Issu

de la contraction entre les expressions « deep learning » et « fake »,

un deep fake consiste en « un

contenu fallacieux rendu profondément crédible grâce à l’IA [dont l’] objectif

est simple : passer des éléments faux comme étant vraisemblables »[lxii]. D’un point de vue technique, le concept

repose sur celui de Generative

Adversarial Networks (réseaux antagonistes génératifs) créé en 2014 , qui

consiste en deux algorithmes qui « s’entrainent mutuellement : l’un

tente de créer de fausses imitations aussi crédibles que possible ; l’autre

cherche à détecter les faux. Ainsi, les deux algorithmes s’améliorent ensemble

avec le temps, par leur entraînement respectif »[lxiii],

avec au centre la base de données dans laquelle les algorithmes puisent leur

information et que donc, plus cette base est développée, plus les résultats

seront affinés[lxiv].

D’un point de vue plus concret, un deep

fake est un contenu audiovisuel où l’on peut modifier l’image et/ou le son,

dans le but de le rendre vraisemblable. À l’origine, cette technique est

principalement utilisée dans un but humoristique et/ou parodique et reste son

principal usage : 96% des deep fake

ressortent de la parodie de célébrités à but de divertissement[lxv],

mais son utilisation a commencé à prendre une tournure inquiétante avec d’abord

l’insertion d’images de célébrités dans du contenu pornographique[lxvi],

ensuite en utilisant des extraits audiovisuels d’hommes et de femmes politiques

dans des situations inventées avec comme exemple, Barack Obama insultant Donald

Trump[lxvii]

ou encore plus récemment en décembre 2019, des faux propos de Boris Johnson

lors de l’enjeu des élections liées au Brexit[lxviii].

L’illusion est telle que l’ancien Premier ministre italien Matteo Renzi en a

fait les frais[lxix].

Cette technique est même utilisée à des fins, disons

« bienveillantes » comme Donald Trump annonçant la fin du Sida dans

le monde, fausse déclaration réalisée par les Français de Solidarité Sida même si ces derniers l’ont clairement annoncé à la

fin[lxx].

Dans l’immédiat, ce nouveau phénomène, qui est relativement marginal,

nait officiellement à l’automne 2017. On dénombre près de 14 700 deep fakes à l’automne 2019 contre

8 000 deux ans plus tôt[lxxi].

Pour l’instant, la création de deep fakes

relève de la possession de matériel professionnel et la plupart d’entre eux

sont facilement reconnaissables de par leur grossièreté, mais les machines

permettant leur détection ne sont pas plus développées pour autant[lxxii].

Cependant, à la vitesse où va la technologie, les deep fakes pourraient devenir un réel problème dans le courant de

l’année[lxxiii]

et Facebook a décidé de prendre les devants pour redorer son blason suite aux

accusations de propagations de fake news

et donc de lutter contre les deep fakes sur

base du critère selon lequel une IA « qui mélange, remplace ou superpose

un contenu »[lxxiv].

Ainsi, une vidéo truquée de « manière traditionnelle » ne serait pas

concernée comme une vidéo de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy

Pelosi la montrant ivre alors qu’il ne s’agit que d’un ralenti[lxxv].



Le domaine de la santé

Autre domaine où l’IA joue(ra) un grand rôle est celui de la médecine et

de la santé : elle sera amenée à améliorer les diagnostics, la vitesse de

prise en charge des patients, des assistants personnels ou encore une meilleure

détection des maladies[lxxvi],

mais nous pouvons citer des exemples récents : en Angleterre, à l’issue

d’une collaboration entre Google et un hôpital, une intelligence artificielle a

pu diagnostiquer une cinquantaine de pathologies oculaires avec un taux de

précision de 94%, le développement par Facebook d’une IRM dix fois plus rapide

que la normale ou encore une IA de IBM employée dans un hôpital allemand

spécialisé dans les maladies rares[lxxvii]

Cependant, cela suscite des interrogations comme pour l’eurodéputée

luxembourgeoise Mady Delvaux où en 2016, elle faisait part de ses inquiétudes: si

elle reconnait le caractère bénéfique, à travers le cas des exosquelettes, l’IA

couplée à la robotique peut très bien modifier l’être humain[lxxviii].

Enfin, notons une polémique venue des États-Unis : dans le but d’améliorer sa

technologie de l’IA, le géant Google a passé un accord avec 153 hôpitaux qui

lui fourniront des données médicales au détriment des patients[lxxix].

Se pose la question du traitement de ces données, qui pourrait représenter une

mine d’informations pour des organismes d’assurance par exemple.

Quel rôle pour l’Union européenne

Du côté de l’Union européenne, la question des enjeux de l’IA semble se

manifester vers le début de l’année 2017 avec un appel des eurodéputés quant à

la création d’une agence européenne consacrée à la robotique et à l’IA, en tant

qu’expert technico-éthique pour accompagner l’UE et les Etats-Membres dans

l’évolution de la robotique[lxxx],

mais c’est courant 2018 que l’UE commencera à bouger. Ce qu’il faut retenir principalement, c’est

la volonté de l’UE d’agir avec au cœur de sa politique la notion d’éthique et

celle des valeurs humaines afin d’éviter des dérives de type orwellien pour le

reprendre les propos de Roberto Viola, directeur général de la DG Connect,

s’adressant à la Commission européenne (CE) en février 2018[lxxxi].

Cette dimension éthique sera récurrente tant au sein de la Commission que du

Parlement européen même l’Agence européenne des droits fondamentaux aborde

l’éventuel recours à la reconnaissance faciale, une technologie liée à l’IA,

pour des situations dites « exceptionnelles » ((luttes

antiterrorisme, recherches de victimes ou de disparus) à condition que cela ne

doive pas entraver les libertés d’association et de réunions[lxxxii].

La première étape de l’implication européenne vis-à-vis de l’IA a lieu

lors de la journée du numérique du 10 avril 2018 où 5 déclarations dont une

concernant l’IA a été signée par 24 États membres ainsi que la Norvège. La

déclaration relative à l’IA reconnait l’importance d’assurer la compétitivité

de l’Europe dans la recherche et le déploiement de l’IA ainsi que de traiter

des questions sociales, économiques, juridiques et éthiques[lxxxiii].

Cet engagement se traduit par la volonté de mettre en place un réseau dense de

centres d’innovation numérique au niveau européen et d’améliorer

l’accessibilité des données pour les secteurs publics et privés. Tous les États

membres auront signé cette déclaration[lxxxiv].

En parallèle, notons l’annonce de la Commissaire européenne à l’Économie

et à la Société numérique de l’époque Mariya Gabriel quant au lancement d’une

alliance européenne pour l’IA[lxxxv],

d’un document informel du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque,

Slovaquie) insiste sur la création d’un environnement de travail uniforme au

niveau européen ainsi qu’une voix commune de plusieurs commissaires (Günther

Oettinger, Vytenis Andriukaitist, Elżbieta Bieńkowska, Carlos Moedas et Mairya

Gabriel) et vice-commissaires (Andus Ansip, Valdis Dombrovskis) estime que la

libre circulation des données non personnelles, entre autres, doit être

approuvé par le PE et les EM, jugées essentielles pour l’IA.[lxxxvi]

La seconde étape est le dévoilement fin avril d’une stratégie de la CE

pour stimuler l’IA et accroitre les investissements publics et privés. Elle

fait le pari d’un investissement de 1,5 milliard d’euros d’ici 2020 contre un

investissement de 20 milliards de la part du public et du privé dans les deux

ans, doublé d’un engagement à la mobilisation d’un fonds européen de 500 millions

d’euros. Ce pari s’accompagne de l’annonce de politiques concernant le marché

de l’emploi touché par l’IA, des lignes directrices en matière d’éthique (comme

les impacts sur les droits fondamentaux et la vie privée), pour fin 2018 ainsi

que des orientations interprétatives en matière de responsabilité[lxxxvii].

La troisième étape est une autre action de la

CE, à travers une proposition de la Commissaire Mariya Gabriel faite en juin

2018 qui consiste en une enveloppe de 9,2 milliards d’euros pour la période

2021-2027 pour relancer la course du numérique dont 2,5 milliards pour

favoriser la diffusion de l’IA dans l’UE auprès des pouvoirs publics et les entreprises,

y compris les plus petites[lxxxviii].

Ce programme trouve un premier soutien auprès des eurodéputés en novembre à

condition que, concernant l’IA il faut que les projets soient centrés sur

l’humain et que le programme soit aussi accessible aux chercheurs, aux

universités et aux ONG, ajoutant que les actions non éthiquement acceptables ne

doivent pas être éligibles pour un financement[lxxxix].

En décembre, le PE estime que ce programme doit être ouvert aux pays de

l’Espace économique européen, ainsi qu’au cas par cas à des pays tiers, y

compris les entités juridiques établies dans un pays tiers[xc].

Le 18 avril 2019, le programme Europe numérique 2021-2027 a été approuvé par le

PE : cela concerne l’investissement dans cinq secteurs numériques clés

dont l’IA et les eurodéputés demandent 9,2 milliards d’euros en prix courants

pour réaliser cette stratégie[xci].

La quatrième étape est le lancement au mois de

juin par la CE d’un groupe de 52 experts en matière d’éthique[xcii],

qui rendit six mois plus tard un premier cadre concernant l’utilisation de l’IA

« qui doit toujours être conforme

à nos valeurs fondamentales et respecter les droits fondamentaux »[xciii].

C’est en juin 2019 que lesdits experts communiquèrent leur position sur un

ensemble de points : le premier, est leur opposition à la surveillance de

masse, les armes létales ou la notation des citoyens comme ce qui se fait en

Chine et demande, dans le champ de la responsabilité civile et pénale, des

critères de tracés et de suivis ainsi qu’« une compensation adéquate en cas de

blessures et/ou de violations de droits »[xciv].

Peu après, l’action européenne envers l’IA se fait à travers le

programme horizon 2020 pour la recherche et le développement pour la période

2014-2020 où la Commission européenne, en juillet 2019, a lancé un appel à

proposition en vue de créer un réseau de centres d’excellence artificielle,

financé pour environ 50 millions d’euros avec comme objectif de surmonter les

obstacles technico-scientifiques qui bloquent le déploiement de solutions basées

sur une technologie de l’IA[xcv].

Dernièrement, suite aux élections européennes et

sa nomination un peu retardée, la nouvelle Présidente de la Commission européenne

Ursula Von der Leyen entrée en fonction au 1er décembre 2019 avait

annoncée dans son programme l’importance qu’occupe le numérique et s’était

engagée dans les 100 jours à présenter « une proposition législative en

vue d’une approche européenne coordonnée relative aux implications humaines et

éthiques de l’intelligence artificielle »[xcvi].

On rapporte que la nouvelle commission compte présenter un livre blanc sur l’IA

courant février dans lequel l’UE envisage des règles à l’attention des

autorités publiques en matière d’utilisation de la reconnaissance faciale et

souhaite la nomination dans les pays membres d’autorités en chargées

d’appliquer les futures règles liées à l’IA[xcvii].



Conclusion

Face à tous les enjeux auxquels on puisse faire face, l’Union européenne

a décidé, une fois de plus, d’agir en fonction de ses valeurs, c’est-à-dire

dans le respect des droits fondamentaux. Outre les exemples d’initiatives

susmentionnées comme la création d’un comité d’experts ainsi que de leurs recommandations

qui s’inscrivent dans cette perspective éthique, n’oublions pas le Règlement

Général de Protection de Données (RGPD) entré en vigueur en 2018, une

disposition juridique qui permet aux usagers du net de pouvoir maitriser

l’usage de leurs données personnelles, mais de pouvoir également les récupérer

ultérieurement[xcviii].

La protection de l’individu a dans une certaine mesure, le revers de la

médaille. Comme nous l’avons vu, la technologie de l’IA, pour fonctionner et

devenir de plus en plus performante, a besoin d’un Big data, d’une base de données toujours plus riche et imposante, mais

le RGPD – et supposons d’autres barrières ultérieures similaires – aura pour

conséquence de dissuader certaines entreprises de recourir à l’IA pour les

coûts supplémentaires engendrés[xcix].

Il faudrait pour l’eurodéputée grecque Eva Kaili, « combiner les leçons

tirées du RGPD dans l’espace de l’IA,

sans le surréglementer pour que l’innovation puisse être encouragée plutôt qu’arrêtée. »[c].

Alessandro Megna



[i] Jérôme

Berthier, « Que (nous) font les big data ? », Revue

internationale et stratégique 110, no 2 (2018): 89‑99,

https://doi.org/10.3917/ris.110.0089., p.89

[ii] Jean-Gabriel

Ganascia, « Peut-on contenir l’intelligence artificielle ? », Pouvoirs

170, no 3 (2019): 71‑81, https://doi.org/10.3917/pouv.170.0071., p.71

[iii] Nicolas

Miailhe, « Géopolitique de l’Intelligence artificielle : le retour des

empires ? », Politique étrangère Automne, no 3

(2018): 105‑17., p.106

[iv] Nicolas

Mazzucchi, « Les implications stratégiques de l’intelligence

artificielle », Revue internationale et stratégique 110, no

2 (2018): 141‑52, https://doi.org/10.3917/ris.110.0141., p142

[v] Ibid., p141

[vi] Miailhe,

« Géopolitique de l’Intelligence artificielle : le retour des

empires ? », p.107

[vii] Ibidem.

[viii] Ibidem.

[ix] Alizé

Papp, « 1. L’afflux massif de données est-il nouveau ? », Regards

croisés sur l’économie 23, no 2 (2018): 14‑26,

https://doi.org/10.3917/rce.023.0014., p.14

[x] Thomas

Bourany, « Les 5V du big data », Regards croisés sur l’économie

23, no 2 (2018): 27‑31, https://doi.org/10.3917/rce.023.0027., p.27

[xi] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.92

[xii] Lénaïc

Couderc, « Data, big data, open data : de quoi parle-t-on ? », Regards

croisés sur l’économie n°23, no 2 (2018): 41‑46,

https://doi.org/10.3917/rce.023.0041., p.42

[xiii] Ibid., p.43

[xiv] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.90

[xv] Bourany,

« Les 5V du big data »., p.27

[xvi] Ibid., p.28

[xvii] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.91

[xviii] Bourany,

« Les 5V du big data »., p.28

[xix] Bourany,

« Les 5V du big data »., p.29

[xx] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.92

[xxi] Bourany,

« Les 5V du big data »., p.29

[xxii] Ibidem.

[xxiii] Ibidem.

[xxiv] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.89

[xxv] Philippe

Askenazy et Francis Bach, « IA et emploi : une menace

artificielle », Pouvoirs 170, no 3 (2019): 33‑41,

https://doi.org/10.3917/pouv.170.0033., p.33

[xxvi] Mazzucchi,

« Les implications stratégiques de l’intelligence artificielle »., p.142

[xxvii] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.89

[xxviii] Mazzucchi,

« Les implications stratégiques de l’intelligence artificielle »., p.142

[xxix] Miailhe,

« Géopolitique de l’Intelligence artificielle : le retour des

empires ? », p.110

[xxx] Ganascia,

« Peut-on contenir l’intelligence artificielle ? », p.74

[xxxi] Ibidem.

[xxxii] Berthier,

« Que (nous) font les big data ? », p.94

[xxxiii] Mazzucchi,

« Les implications stratégiques de l’intelligence artificielle »., p.142

[xxxiv] Ibid., p.143

[xxxv] Ibidem.

[xxxvi] Ibidem.

[xxxvii] Louis

Gautier, « La guerre augmentée ?Enjeux et défis de l’ia

dans les conflits futurs », Pouvoirs 170, no 3

(2019): 83‑93, https://doi.org/10.3917/pouv.170.0083., p.84

[xxxviii] Samuel

Stolton, « La Commission met en garde contre les dérives de l’intelligence

artificielle », www.euractiv.fr (blog), 20 décembre 2018,

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/ai-ethics-critical-concerns-highlighted-in-commission-report/.

[xxxix] Gautier,

« La guerre augmentée ? », p.87

[xl] Ibidem.

[xli] Ibid., p.88

[xlii] Ibidem.

[xliii] Ibid., p.89

[xliv] Ibid., p.92

[xlv] Ibid., p.88

[xlvi] Samuel

Stolton, « Le RGPD pourrait poser problème à l’intelligence

artificielle », www.euractiv.fr (blog), 28 août 2019,

https://www.euractiv.fr/section/economie/interview/gdpr-could-obstruct-ai-development-mep-says/.

[xlvii] Stolton,

« La Commission met en garde contre les dérives de l’intelligence

artificielle ».

[xlviii] Ibid.

[xlix] Askenazy

et Bach, « IA et emploi : une menace artificielle »., p.33

[l] Ibid., p.36

[li] Jorge

Valero, « «Les humains ne doivent pas être dominés par les robots» »,

www.euractiv.fr (blog), 13 octobre 2016,

https://www.euractiv.fr/section/innovation-entreprises/interview/mep-my-main-concern-is-that-humans-are-not-dominated-by-robots/.

[lii] Pascal

Hansens, « L’OSHA recommande fortement d’encadrer le recours de

l’IA », Agence Europe, 17 mai 2019,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12257/19.

[liii] Emma Sheppard, « Why Are Virtual Assistants

Always Female? Gender Bias in AI Must Be Remedied », The Guardian,

26 mars 2019, sect. PwC partner zone,

https://www.theguardian.com/pwc-partner-zone/2019/mar/26/why-are-virtual-assistants-always-female-gender-bias-in-ai-must-be-remedied.

[liv] Henry McDonald, « AI Expert Calls for End to UK

Use of ‘Racially Biased’ Algorithms », The Guardian, 12 décembre

2019, sect. Technology,

https://www.theguardian.com/technology/2019/dec/12/ai-end-uk-use-racially-biased-algorithms-noel-sharkey.

[lv] Amaelle

Guiton, « Intelligence artificielle : biaise-moi », Libération.fr, 18

avril 2019, https://www.liberation.fr/debats/2019/04/18/intelligence-artificielle-biaise-moi_1722211.

[lvi] Sophie

Petitjean, « Une conférence Bruegel met en avant les défis et potentiels

de l’intelligence artificielle pour l’emploi et l’économie », Agence

Europe, 18 avril 2018, https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12004/17.

[lvii] Askenazy

et Bach, « IA et emploi : une menace artificielle »., p.41

[lviii] Pascal

Hansens, « Les eurodéputés veulent une intelligence artificielle « made in

Europe », « éthique » et « centrée sur l’homme » », Agence Europe, 12

février 2019, https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12192/5.

[lix] Pascal

Hansens, « Les députés du PE insistent sur la symbiose entre les robots et

les humains », Agence Europe, 14 octobre 2016,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/11646/13.

[lx] Dominique

Pialot, « Une intelligence artificielle au service de l’écologie et du

social », www.euractiv.fr (blog), 30 avril 2018,

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/une-intelligence-artificielle-au-service-de-lecologie-et-du-social/.

[lxi] Anaïs

Cherif, « Comment Neutral news veut analyser la propagation des fake

news », www.euractiv.fr (blog), 19 décembre 2018,

https://www.euractiv.fr/section/politique/news/comment-neutral-news-veut-analyser-la-propagation-des-fake-news/.

[lxii] Sarah

Cahen et Emeline Strentz, « Intelligence Artificielle et Deepfakes : La

Naissance de Nouveaux Risques Stratégiques », consulté le 9 janvier 2020,

https://portail-ie.fr/analysis/2253/intelligence-artificielle-et-deepfakes-la-naissance-de-nouveaux-risques-strategiques.

[lxiii] Ibid.

[lxiv] Ibid.

[lxv] Ibid.

[lxvi] Julien

Baldacchino, « En 2020, Facebook veut bannir les “deepfakes” de son réseau

social », 7 janvier 2020, https://www.franceinter.fr/societe/en-2020-facebook-veut-bannir-les-deepfakes-de-son-reseau-social.

[lxvii] Ibid.

[lxviii] Ibid.

[lxix] Ibid.

[lxx] Ibid.

[lxxi] Ibid.

[lxxii] Cahen

et Strentz, « Intelligence Artificielle et Deepfakes ».

[lxxiii] Ibid.

[lxxiv] Baldacchino,

« En 2020, Facebook veut bannir les “deepfakes” de son réseau

social ».

[lxxv] Ibid.

[lxxvi] Cédric

Villani, « Les enjeux politiques de l’intelligence artificielle », Pouvoirs

170, no 3 (2019): 5‑18, https://doi.org/10.3917/pouv.170.0005., p.10

[lxxvii] Jaime

D’Alessandro, « Google, i dati di milioni di pazienti a loro insaputa per

allenare l’intelligenza artificiale », Repubblica.it, 12 novembre 2019,

https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/11/12/news/google_spiati_milioni_di_pazienti_per_allenare_sua_intelligenza_artificiale-240921834/.

[lxxviii] Valero,

« «Les humains ne doivent pas être dominés par les robots» ».

[lxxix] Ibid.

[lxxx] Pascal

Hansens, « Les eurodéputés demandent à la Commission européenne de se

pencher sur le revenu de base universel », Agence Europe, 16 janvier 2017,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/11704/9.

[lxxxi] Sophie

Petitjean, « Intelligence artificielle, le contrôle humain doit être le

principe clé, selon Roberto Viola », Agence Europe, 12 février 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/11959/16.

[lxxxii] Sophie

Petitjean, « L’Agence européenne des droits fondamentaux appelle à

encadrer l’utilisation de la reconnaissance faciale dans le domaine de la

sécurité », Agence Europe, 27 novembre 2019,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12378/12.

[lxxxiii] Sophie

Petitjean, « Déclaration de vingt-quatre États membres plus la Norvège

pour stimuler l’intelligence artificielle », Agence Europe, 10 avril 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/11998/3.

[lxxxiv] Pascal

Hansens, « Les États membres ébauchent une réponse aux défis posés par

l’intelligence artificielle à l’industrie européenne », Agence Europe, 16

juillet 2018, https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12063/14.

[lxxxv] Petitjean,

« Déclaration de vingt-quatre États membres plus la Norvège pour stimuler

l’intelligence artificielle ».

[lxxxvi] Sophie

Petitjean, « La Journée du numérique se conclut sur un appel à

l’innovation », Agence Europe, 11 avril 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/11999/6.

[lxxxvii] Sophie

Petitjean, « La Commission ouvre un boulevard pour l’intelligence

artificielle », Agence Europe, 26 avril 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12009/4.

[lxxxviii] Sophie

Petitjean, « La Commission propose de mobiliser près de 10 milliards €

entre 2021-2027 », Agence Europe, 6 juin 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12035/7.

[lxxxix] Sophie

Petitjean, « Le programme Europe numérique soutenu par les

eurodéputés », Agence Europe, 22 novembre 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12142/8.

[xc] Sophie

Petitjean, « Le Parlement valide sa position sur le futur programme Europe

numérique », Agence Europe, 14 décembre 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12159/26.

[xci] Sophie

Petitjean, « Le Parlement soutien l’accord sur le programme Europe

numérique », Agence Europe, 18 avril 2019,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12239/18.

[xcii] Mathieu

Solal, « La Commission lance l’Alliance européenne de l’intelligence

artificielle et nomme un groupe d’experts », Agence Europe, 15 juin 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12042/30.

[xciii] Pascal

Hansens, « Le groupe de haut niveau sur l’intelligence artificielle

présente une première version provisoire des lignes directrices éthiques sur

l’IA », Agence Europe, 18 décembre 2018,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12162/10.

[xciv] Sophie

Petitjean, « Le groupe d’experts sur l’intelligence artificielle prend

position sur les questions sensibles », Agence Europe, 24 juin 2019,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12281/13.

[xcv] Sophie

Petitjean, « L’UE mobilise 50 millions € pour la recherche sur

l’intelligence artificielle », Agence Europe, 11 juillet 2019,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12294/27.

[xcvi] Agathe

Cherki, « La Commission veut garantir une utilisation éthique de

l’intelligence artificielle », Agence Europe, 17 janvier 2020,

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12406/8.

[xcvii] Ibid.

[xcviii] Isabelle

Falque-Pierrotin, « 12. L’économie de la donnée peut-elle se développer

contre ses utilisateurs ? », Regards croisés sur l’économie

23, no 2 (2018): 161‑69, https://doi.org/10.3917/rce.023.0161., p.63

[xcix] Nick

Wallace, « L’Europe s’apprête à perdre la course mondiale à l’intelligence

artificielle », www.euractiv.fr (blog), 5 juin 2018,

https://www.euractiv.fr/section/economie/opinion/europe-is-about-to-lose-the-global-ai-race-thanks-to-gdpr/.

[c] Stolton,

« Le RGPD pourrait poser problème à l’intelligence artificielle ».

L’article L’Intelligence Artificielle est apparu en premier sur Le portail de référence pour l'espace de liberté, sécurité et justice.

0 Linkedin

Author : EU Logos